FGR acusa a 'El Bukanas' por privar de la libertad a 36 personas en Veracruz; ejecutan nueva orden de aprehensión

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Roberto 'N', alias 'El Bukanas', por el delito de privación ilegal de la libertad de 36 personas en Veracruz. Además, se ejecutó una nueva orden de aprehensión contra este líder delincuencial, considerado un objetivo prioritario para las autoridades federales y estatales. Junto con él, fueron capturados seis sicarios que lo acompañaban. La organización criminal que lidera está involucrada en delitos como robo de hidrocarburos, secuestro, extorsión y homicidios, cometidos durante más de una década. 'El Bukanas' operaba en Veracruz, Puebla y Hidalgo, y antes de independizarse, era parte del Cártel de los Zetas. Su reaprehensión se llevó a cabo en Puebla, donde se encuentra a disposición del juez federal. Mientras tanto, el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, ha solicitado apoyo federal ante los recientes hechos violentos. El caso de Rubén Rocha Moya sigue generando controversia, con expertos analizando su posible impacto en las relaciones México-EU. La gobernadora de Guanajuato ha señalado que se deben esperar las investigaciones de la FGR para resolver el caso conforme a la ley. El Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado el desafuero de Rocha Moya y del alcalde de Culiacán por presuntas acusaciones de narcotráfico.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha acusado formalmente a Roberto 'N', conocido como ' El Bukanas ', por el delito de privación ilegal de la libertad de 36 personas en el estado de Veracruz .

Además, se ejecutó una nueva orden de aprehensión contra este líder delincuencial, considerado un objetivo prioritario tanto para las autoridades federales como estatales. Junto con 'El Bukanas', fueron capturados seis sicarios que lo acompañaban en el momento de su detención. La FGR señala que esta organización criminal está involucrada en una amplia gama de delitos, incluyendo el robo de hidrocarburos, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios, muchos de los cuales han sido cometidos durante más de una década.

'El Bukanas' operaba en amplias franjas de los estados de Veracruz, Puebla y Hidalgo, y su poder se extendía a varias regiones del centro del país. Antes de independizarse, este líder delincuencial operaba como parte del Cártel de los Zetas, consolidando su influencia en la región. La reaprehensión de Roberto 'N' se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, donde se encuentra a disposición del juez federal que lo requiere.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones en torno a este caso, que ha generado un gran impacto en la seguridad pública de la región. En otro desarrollo relacionado, el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, ha solicitado apoyo federal ante los recientes hechos violentos que han afectado a la ciudad, lamentando la existencia de víctimas colaterales.

Por otro lado, el caso de Rubén Rocha Moya sigue generando controversia, con expertos analizando su posible impacto en las relaciones entre México y Estados Unidos. La gobernadora de Guanajuato ha señalado que se deben esperar las investigaciones de la FGR para resolver el caso conforme a la ley. En el ámbito político, el Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado el desafuero de Rocha Moya, así como del alcalde de Culiacán, por presuntas acusaciones de narcotráfico.

Este escenario ha puesto en el centro de la discusión temas como la soberanía nacional y la colaboración entre ambos países en materia de seguridad





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