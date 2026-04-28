FGR Amplía Caso Farías a Narcotráfico; Rechazo de Maru Campos a Comparecer y Revelaciones sobre 'Regalitos' Legislativos

La Fiscalía General de la República vincula a los hermanos Farías con narcotráfico y contrabando. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechaza asistir al Senado por el caso de agentes de la CIA. Se revelan pagos adicionales a diputados de Morena sin comprobantes de gasto.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha intensificado la investigación sobre los hermanos Farías, agregando el delito de narcotráfico a la acusación original. Esta ampliación del caso revela una presunta red de vínculos con funcionarios de aduanas y actividades de contrabando, lo que sugiere una operación criminal más amplia y sofisticada de lo inicialmente previsto.

La FGR está rastreando flujos financieros y conexiones logísticas para desmantelar completamente esta organización y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación se centra en identificar a los cómplices dentro de las aduanas que facilitaron el ingreso de sustancias ilícitas y mercancías de contrabando, así como en determinar el alcance de la red de distribución. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas detenciones y se presenten pruebas contundentes que respalden las acusaciones.

La gravedad de los cargos de narcotráfico implica penas de prisión significativas y la posibilidad de decomisar bienes obtenidos de manera ilícita. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles en las aduanas y de combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno. La FGR ha asegurado que no descansará hasta que se haya hecho justicia y se haya desarticulado por completo esta red criminal.

La colaboración con agencias internacionales también se está explorando para rastrear activos y conexiones fuera del país. La transparencia en la investigación y la rendición de cuentas son prioritarias para garantizar la confianza pública en el sistema de justicia. En otro desarrollo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha confirmado que no asistirá a la citación del Senado en relación con la presunta presencia de agentes de la CIA en el estado.

Campos argumenta que su comparecencia podría comprometer información sensible relacionada con la seguridad nacional y la investigación en curso. Su decisión ha generado controversia y críticas por parte de la oposición, que la acusa de obstruir la investigación y de proteger a los agentes estadounidenses.

Sin embargo, la gobernadora insiste en que su prioridad es proteger los intereses de Chihuahua y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La discusión sobre la presencia de agentes de la CIA en México ha escalado en las últimas semanas, luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, revelara información al respecto.

Sheinbaum afirmó que el gobierno de Estados Unidos está proporcionando información sobre estos agentes a la FGR, que tendrá la última palabra en la investigación. Por su parte, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, ha defendido la citación de Campos y ha insistido en que es necesario esclarecer los hechos.

La controversia ha puesto en el centro del debate la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y la necesidad de respetar la soberanía nacional. La FGR ha anunciado que continuará investigando el caso y que tomará las medidas necesarias para proteger los intereses de México. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en las operaciones de inteligencia y la necesidad de establecer mecanismos de control y supervisión más efectivos.

Adicionalmente, se ha revelado que los legisladores mexicanos se han otorgado un 'regalito' considerable, superando el salario mensual promedio de un trabajador. El Senado fijó el salario mínimo general en 9,582 pesos mensuales, mientras que los legisladores se han beneficiado de un pago adicional de 2.5 millones de pesos distribuidos entre los 253 diputados de la bancada de Morena.

Este beneficio, entregado en monederos electrónicos y sin comprobantes de gasto, ha sido ampliamente criticado como un auto-regalo injustificado, especialmente considerando que los legisladores ya perciben un salario considerable. El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Alito Moreno, se reunió con 15 exgobernadores para explorar la posibilidad de construir una propuesta política alternativa.

Moreno les abrió la puerta para participar en la construcción de una plataforma que sea “seria, fuerte y con rumbo”, en un claro intento de fortalecer la oposición y presentar una alternativa al gobierno actual. La reunión se produce en un momento de creciente tensión política y de debate sobre el rumbo del país. La oposición busca capitalizar el descontento popular y ofrecer una visión diferente para el futuro de México.

La entrega de estos fondos adicionales a los diputados de Morena ha generado indignación en la sociedad y ha alimentado las críticas hacia la clase política. La falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas son percibidas como un abuso de poder y una falta de respeto hacia los ciudadanos. El debate sobre los privilegios de los legisladores y la necesidad de una reforma política integral se ha intensificado en las últimas semanas.

La sociedad civil exige una mayor transparencia y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FGR Narcotráfico Maru Campos CIA Legisladores Contrabando Morena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAN cierra filas con Maru Campos tras muerte de dos agentes de la CIA en ChihuahuaJorge Romero señaló que el gobierno federal es el responsable de autorizar y explicar la presencia de agentes de EU en México

Read more »

PAN cierra filas con Maru Campos, ante ataques políticos por operativo con agentes de EU“En Chihuahua se combate al crimen”

Read more »

El pacto de la ultraderecha contra México: PRIAN, CIA y Maru CamposSi no hubiera sido por eso, seguiríamos ignorando que la CIA opera de manera ilegal en México, bajo el amparo de la prianista Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y el embajador de EUA en México, Ronald Johonson

Read more »

Maru Campos nombra a Francisco Sáenz como encargado de despacho de la FGE ChihuahuaSáenz Soto permanecerá en el cargo hasta que se designe a quien encabezará de manera definitiva la fiscalía estatal

Read more »

Sube el tono Sheinbaum contra Maru CamposLa Presidenta cuestiona fuertemente la unidad creada por la gobernadora panista para investigar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua

Read more »

Maru Campos desaira al Senado: informa que no comparecerá sobre caso de la CIA en ChihuahuaDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »