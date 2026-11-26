La Fiscalía mexicana solicitó la extradición de la exconductora desde Madrid y criticó el rechazo de la ficha roja de la Interpol, confirmando su detención migratoria previa en Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado trámites formales para la extradición de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, quien se encuentra actualmente en territorio español. La autoridad judicial mexicana comunicó que remitió la solicitud oficial al Gobierno de España para que la procese y la remita a México, donde enfrenta graves cargos penales.

Esta acción legal responde directamente a la llegada de la investigada a Madrid el martes pasado. Gómez Mont arribó a la capital española en un vuelo comercial convencional, un movimiento que ocurrió poco después de que fuera removida de Estados Unidos, país donde había sido detenida por problemas migratorios en Florida.

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El papel crítico de la Interpol

Un obstáculo significativo en este caso fue la negativa de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a emitir una ficha roja internacional contra la acusada en septiembre del año pasado. La FGR señaló explícitamente que, debido a esta negativa previa, la justicia española no pudo detener a Gómez Mont inmediatamente ni evitar su salida de la zona.

El rechazo de la Interpol para emitir la segunda ficha roja fue un factor determinante en la estrategia actual de las autoridades mexicanas. Al no existir una orden de arresto internacional activa, la exconductora logró ingresar a España sin ser capturada por la policía local, lo que obligó a la FGR a actuar a través de los canales diplomáticos y de cooperación judicial bilaterales.

Cargos penales vigentes en México

La situación legal de Inés Gómez Mont en su país de origen es severa y cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por las autoridades mexicanas. Estas órdenes no se limitan a un solo delito, sino que abarcan figuras penales complejas y de alta gravedad que afectan el orden económico y la seguridad nacional.

Una de las órdenes de aprehensión se basa en su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas acusaciones sugieren un vínculo con redes criminales estructuradas y el lavado de dinero, lo que eleva la seriedad del caso ante los ojos de la fiscalía. Las otras dos órdenes están vinculadas a posibles actos de defraudación fiscal equiparada.

Proceso legal y siguientes pasos

Con la solicitud formal de extradición presentada ante las autoridades españolas, el proceso entra en una nueva fase de revisión judicial en Europa. La FGR ha dejado claro que su objetivo es la comparación inmediata, dado el alcance de las penas que podría enfrentar Gómez Mont al ser condenada en México por los delitos que se le imputan.

La confirmación de su paradero en Madrid permite a las autoridades mexicanas coordinar con la Fiscalía Española para ejecutar la orden de aprehensión local. Este movimiento cierra la incógnita sobre su ubicación tras su huida de Estados Unidos y marca el inicio de la batalla legal internacional que determinará si regresa a prisión en México.