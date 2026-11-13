FGR catea instalaciones del INE por irregularidades en contratos

La Fiscalía General de la República realizó un cateo en el INE el 11 de noviembre por presuntas irregularidades en contratos con proveedores.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó el miércoles 11 de noviembre un operativo de cateo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Este procedimiento formó parte de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en contratos con proveedores de materiales electorales durante la administración encabezada por Guadalupe Taddei Zavala. La gestión de la ex titular concluyó en octubre de este año.

Agentes federales ingresaron a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, una de las unidades clave responsables de los procedimientos de contratación del organismo público. La diligencia tuvo lugar en la Torre Zafiro, ubicada en el sur de la Ciudad de México. En este mismo edificio opera el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

Also read FGR desmantela presunta fábrica de bebidas alcohólicas falsas en Jalisco

Investigación por irregularidades en contratos

El área intervenida estaba encabezada recientemente por Mario Alfonso Burciaga Esparza. Este colaborador cercano de Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia tras aparecer en un video durante una celebración privada. El empresario José Alfredo Hernández Casillas también participó en dicho evento. La intervención buscó recabar información sobre los procedimientos de contratación cuestionados.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inspeccionaron equipos de cómputo y archivos físicos. El operativo estuvo bajo el mando de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADLE). También participó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en las pesquisas.

Las investigaciones judiciales abarcan posibles conductas de cohecho, peculado, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones. La FGR deberá determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades penales entre los antiguos servidores públicos y las empresas involucradas. El senado también ha pedido extender las indagatorias a familiares.

Posiciones políticas y relevo en la dirección

Paralelamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no existe consenso para nombrar a la nueva presidencia del INE. Monreal Ávila insistió en la necesidad de construir un acuerdo que involucre a todas las fuerzas políticas. Su bancada busca evitar que la nueva autoridad nazca cuestionada.

El líder legislative advirtió que no todas las propuestas de la oposición serán aceptadas. Revisó los 11 planteamientos presentados por Acción Nacional para determinar su viabilidad. De no lograr un acuerdo, el instituto podría continuar con su presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, en el cargo.