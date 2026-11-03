FGR condena a 50 años por secuestro agravado en Tierra Blanca, Veracruz

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias de 50 años para Óscar y Porfirio por secuestrar a tres personas en Veracruz. Conoce los detalles y consecuencias.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado una sentencia condenatoria contundente contra dos hombres identificados como Óscar N y Porfirio N. Ambos individuos fueron declarados responsables del delito de privación ilegal de la libertad, específicamente en su modalidad de secuestro agravado. Esta resolución judicial se deriva de los hechos ocurridos en octubre de 2023 en el estado de Veracruz, donde las víctimas eran tres personas extranjeras que se encontraban retenidas contra su voluntad.

Detenición en Carretera Tierra Blanca-Las Trancas

Los elementos de la Guardia Nacional (GN) ejecutaron el operativo de captura en octubre de 2023, durante una patrullaje rutinario en las inmediaciones de la carretera estatal Tierra Blanca-Las Trancas. Según lo registrado en el comunicado oficial número 771/26, las autoridades federales interceptaron una camioneta en la que viajaban Óscar N y Porfirio N. Durante el allanamiento, los oficiales encontraron a tres individuos que permanecían privados de su libertad, confirmando la existencia del delito en curso.

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Identidad de las Víctimas y Menor de Edad

Las víctimas rescatadas incluían a dos personas de nacionalidad ecuatoriana y una ciudadana de nacionalidad venezolana. Entre este grupo de retenidos se encontraba una menor de edad, circunstancia que agravó la gravedad de los hechos ante la autoridad judicial. Tras la intervención de los elementos de la Guardia Nacional, los dos sospechosos fueron detenidos inmediatamente y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Este funcionario adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz fue el encargado de iniciar el proceso legal formal contra los presuntos autores del delito.

Integración de la Carpeta y Pruebas Judiciales

El Ministerio Público Federal procedió a integrar la carpeta de investigación correspondiente, desarrollando todas las diligencias necesarias para acreditar la responsabilidad penal de los acusados. Durante este proceso, se recopilaron y presentaron ante la autoridad judicial los elementos de prueba necesarios para construir un caso sólido. La acumulación de estos indicios fue fundamental para demostrar que Óscar N y Porfirio N ejecutaron los hechos registrados en el municipio de Tierra Blanca, lo que permitió alcanzar el fallo condenatorio buscado por la fiscalía.

Pena de 50 Años y Multa Económica Impuesta

Como resultado directo del procedimiento judicial, la FGR consiguió que el juez impusiera a cada uno de los responsables una pena estricta de 50 años de prisión. Además de la privación de la libertad, la sentencia condena al pago de una multa de 414 mil 960 pesos a cada delincuente. Esta resolución cierra el capítulo judicial inmediato por el secuestro y sus agravantes, sirviendo como un precedente firme sobre la aplicación de la ley en casos de crimen organizado en la región.

Impacto en la Seguridad de Veracruz y Tierras Blancas

Esta condena representa una respuesta firme ante la criminalidad que afecta la seguridad de los ciudadanos y viajeros en la zona. La captura en la carretera estatal Tierra Blanca-Las Trancas destaca la efectividad de la Guardia Nacional en la interceptación de actividades ilícitas. La resolución no solo garantiza justicia para las víctimas ecuatorianas, venezolanas y la menor afectada, sino que también refuerza la presencia institucional en Veracruz. La comunidad local ahora cuenta con un cierre legal definitivo respecto a este caso específico de secuestro agravado.