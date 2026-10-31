FGR confirma detención de Inés Gómez Mont en Florida por defraudación fiscal

La FGR confirmó la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, por defraudación fiscal equiparada; en México enfrenta órdenes por delincuencia organizada y peculado.

La Fiscalía General de la República ( FGR) confirmó este viernes 30 de octubre la detención de Inés “N”, conductora de televisión acusada por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La captura se realizó en Miami, Florida, Estados Unidos, derivada del intercambio de información con el Gobierno estadounidense, según informó la dependencia en sus redes sociales.

La detención de la exconductora ocurre un año después de que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fuera arrestado en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Gómez Mont salió de México en 2021 y desde entonces era considerada prófuga de la justicia.

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Acusaciones de defraudación fiscal en México

De acuerdo con las autoridades, la conductora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas investigaciones están a cargo de la FGR.

Desde 2021, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por su presunta participación en una red de operaciones ilícitas relacionadas con el presupuesto federal. Los señalamientos se vinculan a contratos de seguridad penitenciaria durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

La FGR también la acusa de presuntamente lavar y desviar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a través de una red de empresas factureras. Estos hechos forman parte de la investigación que sustenta las órdenes de captura vigentes en territorio nacional.

Detención en Florida y antecedentes del caso

La noticia de la detención fue difundida inicialmente por varios medios de comunicación. Posteriormente, la FGR confirmó mediante sus redes sociales que Inés “N” había sido asegurada en Miami, Florida, y precisó que la acción se derivó del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos.

En su publicación, la dependencia afirmó que más adelante dará mayor información sobre el caso. La detención se produce un año después de la captura de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por parte del ICE en territorio estadounidense.

En septiembre de 2026, el Gobierno de México informó que la ficha roja de Interpol emitida contra Inés Gómez Mont y su esposo fue cancelada. No obstante, las autoridades precisaron que esa medida no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional, las cuales continúan activas.

Órdenes de aprehensión vigentes y proceso legal

La exconductora enfrenta en México una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de una investigación de la FGR. A estas acusaciones se suma la de defraudación fiscal equiparada que motivó su detención en Florida.

Las autoridades mexicanas mantienen activas las órdenes de captura contra Gómez Mont pese a la cancelación de la ficha roja de Interpol. La FGR no ha detallado los plazos ni el procedimiento de extradición que podría seguir tras la detención en Estados Unidos.

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo se remonta a 2021, cuando la Fiscalía obtuvo las primeras órdenes de aprehensión por su presunta participación en una red de operaciones ilícitas vinculadas al presupuesto federal. Las investigaciones sobre los contratos de seguridad penitenciaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto continúan en curso.

La FGR reiteró que la detención en Miami se deriva de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y que proporcionará más información conforme avance el proceso. Hasta el momento no se ha informado sobre una posible extradición a México.