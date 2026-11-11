FGR desmantela red de bebidas pirata en Jalisco y detiene a tres personas

La Fiscalía General de la República asegura más de 32 mil envases y maquinaria en Tonaya, Jalisco, por falsificación de marca tridimensional.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un operativo conjunto que resultó en el desmantelamiento de una red clandestina dedicada a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas con envases falsificados. Esta acción se ejecutó mediante cuatro órdenes de cateo autorizadas judicialmente en el municipio de Tonaya, ubicado en el estado de Jalisco, México.

Operativos judiciales en Tonaya

Las autoridades federales confirmaron que las intervenciones se realizaron en cuatro inmuebles distintos identificados como centros de operación de esta actividad ilícita. Durante los registros, personal especializado aseguró infraestructura física que estaba siendo utilizada directamente para la fabricación de dichas bebidas alcohólicas. Esta maquinaria y los espacios están vinculados operativamente con dos empresas registradas bajo investigación.

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Falsificación de forma esférica protegida

El núcleo de la investigación recae sobre la posible reproducción no autorizada de una forma distintiva protegida legalmente como marca tridimensional. Los envases patentados corresponden a aquellos que comercializa la marca reconocida mundialmente por su diseño esférico único, el cual constituye un elemento visual clave de identidad del producto original.

Esta figura de propiedad industrial otorga protección específica a la configuración geométrica del recipiente, permitiendo distinguir el producto auténtico independientemente de palabras, etiquetas, colores o denominaciones comerciales aplicadas sobre la superficie del envase.

Inventario de bienes asegurados

Dentro de los inmuebles intervenidos, las autoridades contabilizaron preliminarmente más de 32 mil envases esféricos. Este inventario abarca productos terminados listos para la venta, mercancía en proceso de elaboración e insumos necesarios para la cadena productiva ilegal.

Además de los recipientes, se localizó maquinaria especializada destinada al llenado y sellado de los envases protegidos. También fueron decomisados equipos electrónicos, numerario en efectivo y otros indicios materiales relacionados con los hechos investigados. El valor legítimo estimado de todos los bienes asegurados supera la cifra de un millón de pesos mexicanos.

Detenciones y situación jurídica

Como resultado directo de estas acciones legales, tres personas fueron detenidas por las autoridades competentes. Los imputados quedaron inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien es la entidad encargada de determinar su situación jurídica definitiva.

La FGR detalló en su comunicado oficial que los operativos forman parte de una investigación amplia relacionada con la posible producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas en envases que reproducen indebidamente la forma protegida. Se espera que las autoridades determinen si alguna de las partes involucradas presentó denuncias previas o inició procesos judiciales adicionales al respecto.