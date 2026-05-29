FGR desmantela red de lavado de dinero y falsificación de facturas llamada 'Del Caballito'

La Fiscalía General de la República anunció el desmantelamiento de la organización criminal 'Del Caballito', queofrecía servicios de evasión fiscal mediante facturas falsas y empresas fachada, afectando gravemente la recaudación tributaria.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República ( FGR ), Ulises Lara López, reveló este viernes detalles sobre el desmantelamiento de una organización criminal dedicada al lavado de dinero y la falsificación masiva de facturas, conocida como " Del Caballito ".

Según las investigaciones conduidas por la FGR, esta estructura operaba mediante personas físicas que, desde sus propios despachos contables y asesores fiscales, diseñaban y comercializaban mecanismos complejos de evasión fiscal a empresas reales. El modus operandi consistía en constituir compañías fachada que emitían comprobantes fiscales falsos, ingresando flujos de dinero simulando operaciones comerciales inexistentes.

Posteriormente, esos recursos se distribuían bajo "conceptos fuera de la realidad", evitando el pago de impuestos correspondientes y logrando una reducción artificial de la carga impositiva de las empresas cliente. Las entidades facturadoras canalizaban el capital hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que les permitía ocultar el origen ilícito de los fondos, eludir obligaciones tributarias y sostener un esquema sistemático de emisión de documentos falsos.

Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la economía ilegal, demostrando la capacidad de la FGR para desarticular redes que minan la recaudación fiscal y la integridad del sistema tributario mexicano. Las autoridades continúan investigando para identificar a todos los involucrados y determinar el monto total defraudado al fisco





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FGR Del Caballito Lavado De Dinero Falsificación De Facturas Evasión Fiscal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4218 del 27 de mayo del 2026Sorteos

Read more »

Trabajadores del Gobierno capitalino retiran la escultura del ajolote del Estadio Ciudad de MéxicoLos trabajadores del Gobierno capitalino retiraron la escultura del ajolote del Estadio Ciudad de México, según informes. La figura del ajolote fue colocada en el puente peatonal que conecta el CETRAM Huipulco con el Estadio Ciudad de México.

Read more »

El fiscal del hierroLos señalamientos en su contra -dinero del narco, torturas, escoltas abusadores- quedaron siempre como acusaciones de otros, nunca como hechos que él debía responder

Read more »

Morenistas le hacen vacío a la alcaldesa de TlalpanEl Caballito

Read more »