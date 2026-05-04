FGR Determina Falta de Pruebas de Urgencia en Caso de Extradición Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dictaminado que la solicitud de detención provisional en el caso Sinaloa no está debidamente fundamentada debido a la falta de pruebas que acrediten la urgencia del caso.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha determinado que la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso relacionado con Sinaloa , específicamente en torno a Moisés Pablo Nava , carece de la evidencia necesaria para acreditar la urgencia del caso.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ofreció una explicación detallada del proceso de extradición, buscando clarificar la situación y contrarrestar la difusión de información inexacta. Alcalde Luján enfatizó la distinción crucial entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional, subrayando que ambas están reguladas por artículos diferentes del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

La solicitud formal, contemplada en el artículo diez del tratado, exige un envío a través de la vía diplomática e incluye la presentación de textos legales que definan el delito, la pena asociada y los plazos de prescripción, así como una copia certificada de la orden de aprehensión emitida por un juez de la parte requirente. En contraste, la solicitud de detención provisional, regulada en el artículo once, se aplica únicamente en situaciones donde la parte requirente considera que existe un riesgo inminente de fuga o de obstaculización del proceso, permitiéndole solicitar una detención previa a la presentación de la solicitud formal.

Esta solicitud provisional debe estar respaldada por elementos probatorios que justifiquen la urgencia de la medida. La FGR, tras recibir la solicitud de detención provisional, evaluó la información proporcionada y concluyó que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar la existencia de una situación urgente. Esto implica que la solicitud no está debidamente fundamentada y requiere la presentación de información adicional.

En caso de que la urgencia sea acreditada, la Fiscalía podría presentar el caso ante un juez de control, quien, basándose en las evidencias, decidiría si procede la detención provisional o alguna otra medida cautelar, iniciando así un plazo de sesenta días para la presentación de la solicitud formal de extradición.

Alcalde Luján aclaró que este proceso, aunque establecido en el tratado de extradición, también encuentra respaldo en la legislación mexicana, específicamente en el artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exigen la presentación de datos de prueba ante un juez para justificar la necesidad de una orden de aprehensión, demostrando el riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. La funcionaria también destacó la importancia de mantener la confidencialidad en los procesos de extradición, entregándolos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando así la exposición mediática prematura que podría sesgar a las autoridades y contaminar las pruebas.

Sin embargo, Alcalde Luján lamentó que, en el caso de Sinaloa, la confidencialidad se vio comprometida, lo que generó un linchamiento mediático y la emisión de juicios prematuros por parte de los medios de comunicación. Finalmente, reiteró que la FGR no ha prejuzgado si se cometió un delito ni si procede o no la solicitud de detención provisional.

La postura de la FGR se centra en asegurar que se cumplan estrictamente los requisitos legales establecidos en el tratado de extradición y en la legislación mexicana, garantizando un proceso justo y transparente. La falta de pruebas que acrediten la urgencia del caso ha llevado a la FGR a solicitar información adicional a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de evaluar si existen elementos suficientes para fundamentar la solicitud de detención provisional.

La decisión final sobre la procedencia de la extradición dependerá de la presentación de pruebas contundentes que demuestren la necesidad de una medida cautelar urgente, así como del análisis exhaustivo del caso por parte de las autoridades mexicanas, respetando en todo momento los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. La transparencia en el proceso y la corrección de la información difundida son prioritarias para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, buscando evitar cualquier distorsión que pueda afectar la integridad del sistema legal





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