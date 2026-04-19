FGR Detiene a Sujeto con Fentanilo y Vincula a Proceso a Implicado en Caso Edith Guadalupe; Detienen a CEO de Empresa Fraudulenta y Hallan a Funcionario Secuestrado

La Fiscalía General de la República informa sobre la detención de José 'N' con 700 mil pastillas y 10 kg de fentanilo en Mexicali. Paralelamente, vinculan a proceso a Juan Jesús por delitos contra la salud. En otras noticias, capturan al CEO de Metaxchange Capital por fraude piramidal, rescatan al director de Agua Potable de Malinalco y el PAN postula a candidata en Michoacán.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha informado sobre un importante avance en la lucha contra el narcotráfico al lograr la vinculación a proceso de Juan Jesús, presunto responsable en el caso de Edith Guadalupe. En una audiencia celebrada, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó pruebas contundentes que llevaron al juez a dictar el auto de vinculación a proceso.

El imputado enfrenta cargos por su probable participación en el delito contra la salud, específicamente en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio, en su variante de venta. Esta acción se enmarca en una operación más amplia que ha permitido la detención de individuos clave en redes de narcotráfico. En este contexto, también se dio a conocer la detención en México del ciudadano húngaro Dániel Takács, conocido por ser uno de los diez fugitivos más buscados en Europa por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La FGR detalló que la captura de José 'N', presunto cómplice, se llevó a cabo por elementos de la policía municipal de Mexicali, Baja California, en estrecha colaboración con el gabinete de seguridad del gobierno. José 'N' fue interceptado mientras intentaba abordar una camioneta en el Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas de la mencionada ciudad. Al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron un compartimento oculto que contenía cinco costales de tela obscura repletos de 700 mil pastillas comprimidas de fentanilo. Adicionalmente, se incautaron 10 kilogramos, 945 gramos y cuatro miligramos de esta misma droga en presentación en polvo. La presencia de Such quantities of fentanilo, a potent synthetic opioid, underscores the severity of the threat posed by these criminal organizations. La investigación continúa para desmantelar por completo la red de distribución y determinar el alcance de sus operaciones en el país. Este tipo de operativos son cruciales para la seguridad nacional y la protección de la ciudadanía ante el flagelo de las drogas sintéticas. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y agencias de seguridad, tanto nacionales como internacionales, ha sido fundamental para el éxito de estas acciones. Las autoridades reafirman su compromiso de perseguir y sancionar a quienes se lucran del tráfico de sustancias ilícitas, afectando la salud y el bienestar de la sociedad. La audiencia para el caso de Juan Jesús ha sido aplazada hasta el 22 de abril, fecha en la que se espera continuar con el proceso judicial y la presentación de más elementos probatorios. En noticias relacionadas, se informó sobre la localización con vida de Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable de Malinalco, quien había sido víctima de secuestro. Asimismo, se produjo la detención de Nazaret 'N', CEO de Metaxchange Capital, una empresa presuntamente involucrada en esquemas de fraude piramidal, teniendo entre sus víctimas a la reconocida actriz Sandra Echeverría. La escena artística también se prepara para la visita de Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, prometiendo una velada cargada de nostalgia y emociones para los asistentes. Finalmente, en el ámbito político, el Partido Acción Nacional (PAN) ha anunciado la postulación de Grecia Quiroz como candidata a la gubernatura de Michoacán, reconocimiento a su determinación y valentía en la contienda electoral. Estas diversas noticias reflejan un panorama complejo y multifacético de la actualidad mexicana, abarcando desde la lucha contra el crimen organizado hasta eventos culturales y políticos





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