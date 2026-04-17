FGR Enfoca su Plan de Trabajo en Tres Delitos Prioritarios: Extorsión, Desaparición de Personas y Feminicidio

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, anunció un nuevo Plan Estratégico que priorizará la investigación y persecución de la extorsión, la desaparición de personas y el feminicidio en los próximos tres años. El plan busca superar la fragmentación en la procuración de justicia, fortalecer la coordinación interinstitucional y reestructurar la FGR para mejorar su eficiencia y servicio a la ciudadanía, combatiendo la impunidad y la corrupción.

La Fiscal General de la República ( FGR ), Ernestina Godoy , ha presentado su Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un ambicioso proyecto que centrará los esfuerzos de la institución en los próximos tres años en la lucha contra tres delitos de alto impacto: la extorsión , la desaparición de personas y el feminicidio. Durante el evento de presentación, al que acudieron diversas autoridades federales, locales y fiscales de todo el país, Godoy hizo hincapié en la necesidad de superar la fragmentación e insuficiencia que caracterizaron la investigación de delitos en el pasado. 'El Estado Mexicano responde unido con inteligencia y con todo el peso de la ley para estar a la altura de los objetivos que como nación nos hemos planteado en materia de seguridad y justicia', afirmó, declarando el fin de la era de respuestas fragmentadas.

El plan propuesto por Godoy busca transformar la procuración de justicia en México, migrando de un modelo inercio y fragmentado a uno basado en la inteligencia, la gestión diferenciada por complejidad y la priorización de fenómenos criminales. Esta nueva estrategia fomenta la coordinación interinstitucional y el trabajo en equipo multidisciplinario, dejando atrás el trabajo aislado. Se contemplan además transformaciones en los procesos y el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación, con el objetivo de que la procuración de justicia no sea vista como un mero trámite burocrático o una estadística. Para lograrlo, la FGR emprenderá una reestructuración interna, con modificaciones a su estatuto orgánico para erradicar duplicidades y la inercia burocrática, reorientando el presupuesto hacia el trabajo ministerial de investigación y apoyo operativo, priorizando la labor sustantiva sobre la carga administrativa.

La Fiscal General recalcó el compromiso de la FGR de servir al pueblo sin impunidad, corrupción ni privilegios, buscando recuperar la confianza ciudadana mediante resultados tangibles. En este sentido, anunció la implementación de una política de cero tolerancia al hostigamiento, acoso sexual y otras formas de violencia y discriminación de género dentro de la institución, compromiso ya firmado por todo el personal a nivel nacional. Como parte de la estrategia, se reubicarán sedes de la FGR y se desplegará personal ministerial en 61 municipios prioritarios del país para concentrar recursos en la persecución de la extorsión, la desaparición de personas y el feminicidio, delitos que más lastiman a la sociedad. Godoy reconoció la complejidad y dinamismo de estos fenómenos delictivos, que no respetan fronteras, y reafirmó el compromiso de responder como Estado de manera unificada, a través de un pacto institucional por la verdad, la justicia y la paz.

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se han llevado a cabo encuentros específicos para abordar la desaparición de personas, con el objetivo de unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información y fortalecer las unidades especializadas. De igual manera, se realizó el primer encuentro nacional de Procuradurías y fiscalías estatales sobre extorsión, impulsando acciones para fortalecer la participación de las policías ministeriales en operaciones especiales y mesas de paz locales. La FGR busca potenciar la operatividad mediante el despliegue de unidades de análisis táctico de alto impacto, conformadas por especialistas en desarticular mercados criminales y neutralizar a los generadores de violencia. Finalmente, Godoy anunció su próxima reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reiterando su convicción de que en México no existe una práctica generalizada de desaparición de personas





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