FGR investiga a 47 funcionarios por operativo en Chihuahua con agentes de la CIA; exfiscal recuerda omisiones graves

La Fiscalía General de la República investiga a 47 funcionarios por su participación en un operativo en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA, con foco en omisiones graves. También evalúan citar a la gobernadora Maru Campos y militares de seguridad.

En total, 47 funcionarios involucrados en el operativo de Chihuahua fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR). Según fuentes relacionadas, ya han comparecido 40 de ellos por el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, donde fallecieron dos agentes de la CIA cuya participación aún no se ha aclarado.

La FGR también ha anunciado que, como parte de las investigaciones, intentarán citar al exfiscal César Jauregui, quien renunció después de admitir omisiones graves que comprometieron los protocolos de control y comunicación sobre la intervención de agentes extranjeros en la operación. Las actuaciones se destacan como parte de una investigación por presunto ejercicio ilícito del servicio público, dirigida por Ernestina Godoy.

Aunque la institución no ha descartado la posibilidad de citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ni a los militares encargados de la seguridad periférica durante el operativo, hasta ahora no hay elementos suficientes para consideran acciones legales en su contra. El procedimiento sigue la línea de mando, comenzando con los directamente involucrados.

En paralelo, un informe de inteligencia de alto nivel obtenido por Proceso ubica al líder Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo vigilancia permanente mediante un helicóptero tipo Little Bird y seis drones, una medida inédita que demuestra un aumento en las acciones de presión sobre el poder estatal. Múltiples grupos políticos, como Morena liderado por Ariadna Montiel Reyes, han reaccionado a estos hechos convocando a movilizaciones sociales.

En 2021, Morena registró 21 aspirantes para sufrengir a las elecciones en Chihuahua, resultando elegida Clara Luz Flores contra Samuel García de MC. Estos eventos marcan un escenario político y judicial complejo en el país





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