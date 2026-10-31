FGR nombra a María Sol Berenice Salgado Ambros nueva titular de Fiscalía de Desaparición Forzada

La Fiscalía General de la República designó a María Sol Berenice Salgado Ambros como la nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Salgado Ambros, con una vasta experiencia en la búsqueda de personas y atención a víctimas, asumirá el cargo el 17 de noviembre, reemplazando a Martha Lidia Pérez Gumercindo. La FGR destaca que este nombramiento es crucial para fortalecer la investigación de delitos de desaparición y garantizar el derecho a ser buscado.

La Fiscalía General de la República ( FGR) informó que nombró a María Sol Berenice Salgado Ambros nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, que quedó acéfala tras la salida de la ahora Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, en 2025.

La FGR, liderada por Ernestina Godoy, destacó la amplia trayectoria de Salgado Ambros en la investigación de estos delitos, la búsqueda de personas y la atención a víctimas, asegurando que su experiencia fortalecerá las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional. Salgado Ambros, excomisionada de búsqueda de personas en el Estado de México, asumirá el cargo el 17 de noviembre.

La FGR enfatizó que este nombramiento es clave para consolidar sus capacidades de investigación y avanzar en el acceso a la justicia y el esclarecimiento de casos, con un firme compromiso de mantener el diálogo con las familias.