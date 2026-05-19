FGR: Verificacin de investigaci ministerial previa hallazgo laboratorio clandestino

La Fiscalía General de la República se encuentra verificando si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo del laboratorio clandestino, presuntamente participante de dos agentes americanos. Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua se encuentra investigada por presuntamente haber invadido competencia federales y posibles delitos contra la seguridad nacional en relación con la presencia de agentes de la CIA. La zona continúan resguardada por las fuerzas federales y el proceso de embalaje y traslado de sustancias para su destrucción se encuentra en curso.

Ulises Lara Lopez, vocero de la FGR, decidi revelar que la Fiscal General de la Republica se encuentra en proceso de verificar si hubo o no una investigaci ministerial previa al hallazgo del laboratorio clandestino .

La FGR inform que fueron entrevistados elementos del Ejrcito Mexicano quienes brindaron seguridad perimetral en el operativo para el desmantelamiento de un laboratorio clandestino localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua. Presuntamente participaron 2 agentes estadounidenses.

El vocero de la FGR y titular de la Fiscual Especial en Investigaci de Asuntos Relevantes, se refiri en un mensaje en redes sociales que respecto a la investigaci de los hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilcito de atribuciones y de seguridad nacional, se est en proceso de verificar si existio la investigaci ministerial previa al hallazgo del laboratorio clandestino y que el operativo se realiz de manera adecuada





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