Fibra Macquarie y Fibra Prologis presentan ofertas públicas de adquisición por activos de otros fideicomisos

Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, y Fibra Prologis, otro fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, han anunciado la presentación de ofertas públicas de adquisición por los activos de otros fideicomisos. Fibra Macquarie ha recibido una oferta de Fibra Next y Fibra Prologis ha presentado una oferta por los activos de Fibra Macquarie.

Fibra Macquarie , fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, dijo que su Comité Técnico y su asesor BofA Securities determinaron que la OPA recibida por Fibra Next es razonable desde el punto de vista financiero.

La oferta de Fibra Next incluye una combinación de efectivo y capital, a opción de cada tenedor, a un factor de intercambio de 0.475 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) por cada título de Fibra Macquarie. El monto propuesto en efectivo es de 47.5 pesos por certificado, para un máximo de aproximadamente 13,255 millones de pesos o 759 millones de dólares.

Fibra Next ya recibió las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Antimonopolio para llevar a cabo esta operación. La semana pasada, Fibra Macquarie emitió una opinión similar para la oferta de Fibra Mty.

Por su parte, Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, insistió en que la OPA que presentó por los derechos de administración de Fibra Macquarie es superior a la de sus competidores y generará valor de largo plazo para estos. Fibra Prologis anunció a finales de febrero que acordó lanzar una OPA por los activos de Fibra Macquarie, la cual incluso fue mejorada respecto al planteamiento inicial ante los intereses mostrados por otros jugadores de la industria, como Fibra Next y Fibra Mty.

Actualmente, la oferta de Fibra Prologis incluye un componente en efectivo de hasta 10,524 millones de pesos y un factor de intercambio de 0.535 de sus certificados bursátiles por cada título de Fibra Macquarie, con fecha de vencimiento el 22 de mayo. La OPA "representa una propuesta de valor claramente superior para los inversionistas, tanto al cierre de la oferta como, de manera importante, por tratarse de una oferta basada principalmente en certificados, de forma sostenida hacia el futuro".

Además de la oferta por los certificados bursátiles, Fibra Prologis también propuso adquirir los derechos de administración de Fibra Macquarie para evitar costos adicionales para las empresas o sus inversionistas, en un acuerdo vinculante en el que también participan Prologis Property México y Macquarie Asset Management México





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