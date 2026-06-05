Fibra Next adquiere portafolio industrial Atlas y se enfrenta a debates crediticios y monetarios en México

Fibra Next concretó la compra de 15 propiedades industriales por 138.3 mdd y sumó a Carlos Manzano como director de operaciones. Mientras, la Secretaría de Hacienda y Moody's discreparon sobre la calificación de la deuda, y Banxico reafirmó su postura restrictiva ante presiones inflacionarias. Además, la Escuela Bolsa Mexicana lanzó su plataforma digital de educación financiera.

Fibra Next anunció la adquisición del portafolio Atlas, compuesto por 15 propiedades industriales ubicadas en zonas premium del norte de México, por un monto de 138.3 millones de dólares.

La operación, sujeta a autorizaciones y con cierre esperado en 60 días, sumará 183 mil metros cuadrados de Área Bruta Rentable con 99.6% de ocupación, generando aproximadamente 12 millones de dólares anuales de ingreso operativo. Además, se incluye la opción de compra de una propiedad adicional de 19,673 metros cuadrados por 14.8 millones de dólares en el próximo año.

Esta adquisición marca el debut de Carlos Manzano García como director de operaciones de Fibra Next, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, habiendo trabajado en firmas como GE Capital, Blackstone, PSP, Walton Street Capital y ARES Management. En el ámbito crediticio, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, defendió la proyección de crecimiento económico del 2.3% para este año durante la conferencia Mexico Opportunities Conference organizada por JP Morgan México.

Amador destacó la resiliencia de la confianza del consumidor frente a la primera administraciónTrump y anticipó mayor dinamismo por la inversión que se espera en los próximos meses. Respecto a la reciente baja de calificación de la deuda soberana por parte de Moody's, que cambió su perspectiva a estable, el funcionario criticó que no se considerara la reducción del déficit fiscal.

Por separado, Renzo Merino, analista de Moody's, explicó que la decisión tomó en cuenta el aumento de la deuda gubernamental, mayores costos financieros, rigideces en el gasto y el apoyo continuo a Pemex. Merino señaló que una trayectoria creíble de disminución de deuda, un mejor entorno de negocios y la concreción de inversiones por nearshoring podrían fortalecer el perfil crediticio de México.

El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, participó también en el evento de JP Morgan y enfatizó que los bancos centrales no deben reaccionar mecánicamente a choques como el conflicto en Medio Oriente. Explicó que Banxico mantiene su tasa de referencia en terreno restrictivo, guiándose únicamente por su mandato de inflación, dado el escenario de riesgos e incertidumbre.

Sobre la inflación, indicó que sin los efectos de los precios agrícolas, la tasa anual sería de 3.6%, dentro del objetivo del banco central, en referencia a la inflación de 4.11% reportada en la primera quincena de mayo. Paralelamente, la Escuela Bolsa Mexicana, parte del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, lanzó su nueva Escuela Digital, una plataforma en línea que ofrece programas de formación financiera y bursátil mediante contenidos multimedia, accesible las 24 horas del día, con el fin de eliminar barreras de horario y geografía para acercar el conocimiento a un público más amplio





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