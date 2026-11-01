Fibras Industriales: Resiliencia Operativa en Tiempos de Volatilidad

El tercer trimestre de 2026 mostró un panorama mixto para el mercado de capitales mexicano, con sectores como consumo frecuente mostrando estabilidad, mientras que el industrial y turístico enfrentaron desafíos. Fibras industriales destacaron por mantener altos niveles de ocupación y desempeño financiero sólido a pesar de las fluctuaciones en el precio de insumos y la demanda global.

Los Fibras con vocación industrial mantuvieron una sólida trayectoria operativa y financiera, respaldados por tasas de ocupación en máximos históricos. La temporada de reportes financieros al tercer trimestre de 2026 entra en su etapa de cierre.

Hasta este punto el balance general entre las empresas que integran el mercado de capitales local muestra un comportamiento marcadamente mixto. Lejos de observar una tendencia homogénea, los resultados reflejan una dispersión operativa y financiera entre sectores, condicionada por la capacidad de fijación de precios, la exposición a los costos energéticos globales y la sensibilidad al ciclo económico.

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Sector de consumo mantiene estabilidad

Por un lado, las emisoras del sector de consumo frecuente -segmento con una ponderación y representatividad crítica dentro de la muestra local por el peso de sus empresas- lograron acomodar con solvencia el entorno macroeconómico. Compañías como Grupo Herdez, Grupo Bimbo, Kimberly-Clark de México y FEMSA reportaron números consistentes y favorables. En estos casos, se apreciaron incrementos generalizados en ingresos junto con una destacable estabilidad en los márgenes de rentabilidad operativa.

Un catalizador para este desempeño fue la ejecución estratégica y oportuna de coberturas en sus principales insumos, lo que permitió amortiguar presiones en costos directos y defender los márgenes brutos. Los volúmenes de venta consiguieron sostener una trayectoria ligeramente positiva, complementada con ajustes moderados de precios. En contraste directo con la resiliencia del consumo básico, las empresas del sector industrial experimentaron un entorno más hostil.

Sufrieron el encarecimiento generalizado de sus insumos clave por la volatilidad en los precios de los energéticos internacionales, un choque de oferta que muchas no lograron mitigar ni trasladar a sus clientes con la debida rapidez. Dentro de este universo, las compañías vinculadas a la cadena de transporte y logística resintieron las contracciones más pronunciadas en sus márgenes y utilidades netas del periodo.

Uno de los sectores más castigados dentro del ámbito del transporte ha sido el de las aerolíneas, ejemplificado en el desempeño bursátil y operativo de Volaris. Su acción acumula una corrección superior al 60% desde los máximos relativos alcanzados en febrero, presionada por los costos de la turbosina y por cuellos de botella en la disponibilidad de flota.

No obstante, desde una perspectiva fundamental y de valuación relativa, consideramos que este nivel de castigo sitúa a la emisora en una zona de entrada atractiva para perfiles de inversión con tolerancia al riesgo, siempre y cuando el escenario de cotizaciones del crudo y sus derivados comience a mostrar una reversión sostenida en los próximos meses. En el sector minero se hicieron evidentes contrastes operativos notables que impiden generalizar el comportamiento de la industria extractiva.

Grupo México sobresalió al presentar resultados sólidos, apalancados en la coyuntura favorable y el ciclo alcista en las cotizaciones internacionales del cobre. Las ventas consolidadas de la firma crecieron 38% anual, mientras que la utilidad neta se expandió 63% respecto al mismo periodo del año previo.

La tesis de inversión en este metal industrial conserva un soporte estructural de largo plazo, fundamentado en una demanda inelástica impulsada por la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, la electromovilidad vehicular, la expansión de semiconductores y la modernización global de redes eléctricas. Por otro lado, aquellas mineras concentradas en la extracción de metales preciosos como oro y plata, entre las que destaca Industrias Peñoles, mostrarían reportes comprometidos con contracciones en ingresos y, posiblemente, utilidades.

Este debilitamiento derivó tanto de la volatilidad a la baja en las cotizaciones spot de estos activos como de interrupciones y menor estabilidad en los volúmenes de extracción física. En lo que respecta a la industria de hospitalidad y turismo, los indicadores operativos continuaron exhibiendo una debilidad persistente. Las tasas de ocupación hotelera no lograron consolidar una recuperación evidente, mientras que las tarifas promedio por habitación permanecieron rezagadas frente a la inflación de costos del sector.

Una de las plazas con mayor deterioro operativo fue Cancún, afectada por factores combinados que incluyen el recrudecimiento estacional del sargazo, percepciones de inseguridad y un encarecimiento general en las tarifas de las aerolíneas internacionales que desincentivó el flujo de turistas extranjeros. Esta dinámica impactó de forma directa a Grupo Aeroportuario del Sureste, que reportó un rezago pronunciado en el tráfico de pasajeros en dicha terminal, su principal activo y el segundo aeropuerto del país en volumen de viajeros.