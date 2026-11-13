Ficha del exgobernador Rubén Rocha Moya se ajusta tras resolución judicial en México

Un tribunal federal permite al exgobernador de Sinaloa acceder parcialmente a pensiones de ISSSTE, IMSS y UAS, mientras enfrenta acusaciones graves en Estados Unidos.

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha obtenido permiso para disponer de los futuros ingresos derivados de sus pensiones. Esta autorización surge tras la concesión de una suspensión provisional por parte de un tribunal federal. La resolución permite el acceso a los recursos provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resolución del TFJA y cumplimiento de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que ha cumplido con la resolución emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo judicial fue convocado mediante un procedimiento iniciado por el exfuncionario. La unidad encargada de esta ejecución es la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual verificó la validez del fallo. La medida específica que Rocha Moya puede gestionar únicamente los depósitos futuros correspondientes a su cesantía en edad avanzada. Asimismo, se incluye el monto por jubilación por viudez y los ingresos de su retiro en la universidad estatal.

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Limitaciones financieras y bloqueos bancarios

Es crucial precisar que esta decisión no implica el desbloqueo integral de las cuentas bancarias del exmandatario. Los recursos financieros que no están expresamente mencionados en la resolución continúan bajo estrictas restricciones. Cualquier otra operación bancaria o movimiento de capital permanece sujeto a los controles vigentes. La autoridad fiscal ha dejado claro que solo los ingresos pensionarios futuros quedan habilitados para su libre disposición. El resto del patrimonio sigue sujeto a las medidas de prevención contra la lavado de dinero.

Cargos penales en la Fiscalía de Nueva York

Este desarrollo financiero ocurre simultáneamente a una acusación penal de alta envergadura presentada por Estados Unidos. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense reveló imputaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios. Los cargos incluyen delitos graves de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es la entidad que formalizó estas acusaciones. La documentación sostiene que el exgobernador colaboró con la facción conocida como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Acusaciones de colaboración criminal y eleitoral

Los documentos legales alegan que Rocha Moya facilitó el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. A cambio, se afirma que recibió apoyo político y protección para las operaciones criminales. La acusación indica que miembros de esta organización ayudaron a ganar las elecciones de 2021. Este apoyo habría incluido el secuestro y la intimidación de sus rivales políticos. También se señala que sostuvo reuniones con integrantes de esa facción antes y después de asumir la gubernatura.

Penas previstas y postura institucional

Los delitos listados contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. La sentencia máxima posible es de cadena perpetua. Los tres cargos principales son conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armamento destructivo. El Departamento de Justicia aclaró que estos son cargos y los imputados se presumen inocentes. Por su parte, la UIF reiteró que respetará el debido proceso mientras mantiene acciones institucionales contra recursos ilícitos.