Fidelita, la locomotora 296, sigue como emblema del orgullo ferroviario mexicano

A 82 años de su inauguración y 32 tras su rescate, la locomotora 296 vuelve a ser recordada como símbolo del nacionalismo industrial y la capacidad técnica de los ferrocarrileros de México.

La locomotora 296 , conocida cariñosamente como "Fidelita", sigue viva en la memoria colectiva de Acámbaro a más de tres décadas de su rescate y ocho décadas de su puesta en marcha.

Nacida el 10 de junio de 1944 en los talleres nacionales, fue la segunda máquina de vapor construida íntegramamente en territorio mexicano, una auténtica muestra de la capacidad técnica y el ingenio de los ferrocarrileros de la época. Desde su inauguración, la prensa y el público la describieron como la matriarca del gremio ferroviario y un emblema del nacionalismo industrial que impulsó a México a diseñar, fabricar y operar tecnología de primer nivel con recursos propios.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por el sonido de una banda que interpretó dianas festivas, una botella de champán que se rompió sobre una de sus ruedas motrices y la lluvia de flores y serpentinas que cubrieron a los presentes. El jefe de talleres recibió una medalla de oro por su labor, mientras que el propio conductor subió a la locomotiva para iniciar su primer recorrido, rompiendo una lona gigantesca colocada frente a la vía y desatando una ovación masiva.

Ese primer viaje quedó grabado en los recuerdos de los operarios, entre los que se encontraba Salomón Vera, quien años después relató cómo la comunidad entera se volcó en recibir a la máquina con banderas mexicanas, pintadas con la figura de Miguel Hidalgo por un artesano del taller, y con abundantes flores lanzadas por mujeres y niños en cada estación. Fidelita demostró ventajas técnicas relevantes sobre locomotoras importadas, sobre todo en pendientes pronunciadas donde no necesitó asistencia de máquinas auxiliares, algo que los testigos de la época describieron como una prueba del talento nacional frente a la competencia estadounidense.

El entusiasmo generado por la 295 y la 296 motivó al gobierno a solicitar la construcción de dos locomotoras adicionales de vía angosta, aunque la solicitud nunca recibió respuesta oficial; sin embargo, los talleres empezaron a producir piezas para la futura 297, evidenciando el impulso que la obra de Fidelita dio al desarrollo ferroviario local. Con el paso del tiempo, el ensanchamiento de las vías del Ferrocarril Interoceánico marcó el ocaso de la operatividad de la 296, y su retiro provocó una profunda tristeza entre los trabajadores que la habían construido pieza a pieza.

Muchos describieron la despedida como la pérdida de un familiar querido que se marchaba a la guerra. Tras su retiro, la locomotora fue trasladada a un lugar desconocido, alimentando mitos y leyendas sobre su destino final.

Sin embargo, la nostalgia impulsó a la comunidad ferroviaria a erigir una réplica a escala de la máquina frente al parque central de la ciudad. Cada año, cientos de familias se reúnen alrededor de la réplica para rememorar a las "dos hermanas", la 295 y la 296, manteniendo viva la historia de un proyecto que simboliza el orgullo, la autodeterminación y la capacidad de México para crear su propio futuro industrial.

La figura de Fidelita sigue siendo un referente cultural que inspira a nuevas generaciones de ingenieros y trabajadores, recordándoles que la grandeza nace del trabajo colectivo y de la pasión por la innovación





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