Fiebre y tos: Síntomas, no enfermedades, y cómo abordarlos

La fiebre y la tos son manifestaciones comunes de enfermedad que a menudo generan alarma. Históricamente tratadas como dolencias en sí mismas, hoy se entienden como respuestas del cuerpo. Ignorar la causa subyacente y solo aliviar el síntoma puede ser contraproducente, tanto en lo físico como en lo psicológico.

Imaginemos una escena cotidiana: dos amigas se encuentran y una, con genuina preocupación, pregunta a la otra por qué su hijo no ha asistido a la escuela. La respuesta, predecible, es que el pequeño ha estado enfermo. La pregunta de seguimiento, cargada de inquietud, es ineludible: ¿qué tiene? Es muy probable que la contestación gire en torno a la fiebre y una tos persistente, síntomas que generan una alarma inmediata, llevándonos en muchas ocasiones a buscar desesperadamente ayuda médica, incluso acudiendo al hospital.

La fiebre, esa elevación de la temperatura corporal, es quizá la manifestación de enfermedad que más sobresalta, y cuando afecta a nuestros hijos, la preocupación se multiplica, desencadenando una respuesta de urgencia. De manera similar, la tos irrumpe en nuestra garganta con una tenacidad que parece querer anidar permanentemente. Es molesta, insistente y, además, trai cionera, apareciendo en los momentos más inoportunos. Quizá por esta cualidad es que en México utilizamos la expresión no la hagas de tos para referirnos a alguien que causa molestias innecesarias.

La guerra contra la fiebre se declara en cuanto el termómetro supera el umbral que consideramos aceptable. En la memoria colectiva familiar, existe un vasto repertorio de remedios caseros destinados a aliviar este síntoma. Desde infusiones de borraja, pasando por la aplicación de rodajas de papa o tomate en las plantas de los pies, hasta medidas extremas como los baños de agua fría. En este mismo sentido, la tos ha acumulado a lo largo de generaciones un extenso recetario de remedios. Muchos habrán probado la infusión de cebolla blanca con miel de abeja, o el té de buganvilias de hoja morada, sin olvidar el peligroso té de eucalipto. Ungüentos como el Vaporub en los pies o la grasa de res en el pecho también figuran entre las indicaciones populares. Es innegable que, en ocasiones, las abuelas, con sus ungüentos y menjurjes, pudieron haber puesto en riesgo nuestra salud, a veces con preparaciones de dudosa toxicidad. Sin embargo, no debemos juzgarlas con severidad. Simplemente, perpetuaban una tradición milenaria que concebía la tos y la fiebre como enfermedades independientes, en lugar de entenderlas, como hoy lo hacemos, como respuestas corporales, mecanismos de defensa ante un agente patógeno.

Comprendidas de esta manera, la medicina moderna aconseja acompañar y vigilar la evolución de la fiebre, además de facilitar la hidratación de los pulmones para optimizar la expulsión de mucosidad. Por supuesto, esto no excluye la existencia de profesionales de la salud que, para mantener la tranquilidad de sus pacientes, recurren a la prescripción de antitusígenos o recomiendan baños con agua tibia para reducir la fiebre. Esperamos que esta práctica se deba a un afán de calmar al paciente y no a una obstinada adherencia a creencias desfasadas. Centrándonos en el caso de la fiebre, un incremento abrupto o gradual de la temperatura corporal puede ser indicativo de un sinfín de padecimientos. Puede ser causada por bacterias, virus, hongos, parásitos, o estar asociada a enfermedades autoinmunes, neoplasias o desequilibrios metabólicos. Por lo tanto, suprimir la fiebre sin identificar y tratar la causa subyacente podría agravar el problema.

Algo similar ocurre con los síntomas de índole psicológica. Las personas acuden a consulta expresando su deseo de dejar de sentir tristeza, miedo o soledad, incluso cuando están rodeadas de gente. También buscan ser más ordenadas, disciplinadas, o desean poner fin a los conflictos con su pareja o hijos. Perciben estos estados emocionales como enfermedades en sí mismas: miedo, tristeza, enojo, rabia, abandono, soledad. Sin embargo, estos son solo los síntomas, la manifestación subjetiva de un problema más profundo, una advertencia de que algo no va bien. Claman por una solución inmediata: desean encontrar pareja para las fiestas navideñas cuando apenas han guardado las ofrendas del Día de Muertos. Necesitan disipar sus miedos a tomar decisiones porque se enfrentan a un nuevo entorno laboral en un par de semanas. Indudablemente, existen terapias diseñadas para abordar y resolver problemas de forma rápida. Sin embargo, es crucial no descartar la lección aprendida de la fiebre y la tos: curar un síntoma no equivale a tratar la enfermedad. Con frecuencia, esta aproximación puede resultar contraproducente. Lo mismo sucede con las afecciones psicológicas: eliminar los síntomas superficiales no garantiza la ausencia de futuros problemas, que incluso podrían manifestarse de forma más intensa. El síntoma, en cambio, debe ser conocido, comprendido, dialogado y acompañado para poder dignificarlo, pues a veces, no es más que la propia vida expresándose





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