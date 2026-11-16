Centenares de devotos participaron en la Basílica de Guanajuato para celebrar el 119 aniversario del Patrocinio Canónico y las tradicionales Iluminaciones.

Cientos de fieles se congregaron en la Basílica de Guanajuato para participar en la conmemoración del 119 Aniversario del Patrocinio Canónico de la Virgen sobre la ciudad. Este acto religioso marcó el cierre oficial del ciclo de las tradicionales Iluminaciones y consolidó una de las prácticas devocionales más arraigadas en la capital guanajuatense.

Devolución del compromiso bajo el manto sagrado

La mayoría de los asistentes eran mujeres de la tercera edad y parejas de novios que buscaban la bendición de la imagen antes de su matrimonio. Cada creyente hizo fila de forma ordenada por el pasillo lateral derecho para avanzar paso a paso hacia el pie de la venerada imagen. Bajo el gran manto que cubre la estatua, cada persona se detuvo unos segundos para agradecer un favor recibido o encomendar a su familia antes de descender por el pasillo izquierdo.

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El ambiente interior estuvo marcado por el murmullo constante de los rezos y el canto del Santo Rosario mientras los devotos aguardaban su turno. Esta ceremonia representa un momento de reflexión profunda donde la fe individual se une al esfuerzo colectivo por mantener vivas las costumbres locales que definen la identidad cultural de la región durante las fiestas patronales.

Testimonios sobre la identidad y el tejido social

El cronista de la ciudad destacó que este ritual es fundamental para refrendar el compromiso de solicitar la protección divina después de las celebraciones festivas. Cuando concluyen las iluminaciones en la Plaza Mayor y la Plaza de la Paz, la tradición exige que la imagen se coloque para permitir el paso bajo el manto. Este gesto sirve para fortalecer el tejido social y la hermandad entre todos los habitantes de este lugar reconocido mundialmente por su historia y cultura.

Se trata fundamentalmente de una tradición de carácter religioso que aporta un profundo sentido de identidad y comunidad a la población local. Los acontecimientos de esta naturaleza funcionan como pilares esenciales para mantener la cohesión social y recordar a los ciudadanos los valores de unión y respeto mutuo que deben prevalecer en la convivencia diaria.

Continuidad de las tradiciones en la capital

La participación masiva demuestra el vigor con el que la comunidad mantiene sus raíces espirituales a través de las generaciones. Los capitalinos acuden con devoción a cumplir con esta práctica histórica, asegurando que el legado cultural perdure intacto para los futuros habitantes. La Basílica se transforma así en el centro neurálgico donde la historia, la fe y la convivencia comunitaria se entrelazan en un solo evento significativo.

Este cierre del ciclo festivo no solo marca el fin de las celebraciones oficiales, sino también la renovación espiritual para el año siguiente. La tradición de pasar bajo el manto permanece como un símbolo inquebrantable de la relación entre la ciudad y su patrona, reforzando el vínculo emocional y religioso que une a todos los guanajuatenses en torno a su fe y su patrimonio histórico.