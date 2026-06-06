Fiesta del Cine 2026: cinco estrenos imprescindibles a 3,50 €

La Fiesta del Cine regresa con entradas a precio popular y una selección de cinco películas que combinan acción, comedia, nostalgia y terror, ideales para disfrutar durante la semana de precios reducidos.

Después de varios años de espera, la iniciativa popular conocida como Fiesta del Cine vuelve a ocupar las salas de proyección en toda España con entradas a tan solo 3,50 €.

Este programa, creado originalmente para contrarrestar el elevado precio de los boletos que, con el tiempo, se convirtió en un obstáculo para muchas familias, vuelve a poner el cine al alcance de todos los públicos. La propuesta no persigue romper récords de asistencia como en sus inicios, sino ofrecer un impulso puntual a los estrenos más recientes, que suelen experimentar un notable aumento de taquilla cuando coinciden con la semana de precios reducidos.

En los últimos cuatro días de la campaña, las salas se rellenan por completo, y es habitual que los espectadores tengan que planificar su visita con antelación para asegurarse un asiento.



En 2026 el panorama cinematográfico de gran presupuesto se muestra especialmente vigoroso, con una oferta variada que incluye superproducciones, sagas de franquicia y propuestas de autor que atraen a un público amplio.

Para aprovechar al máximo la Fiesta del Cine, hemos seleccionado cinco películas que destacan tanto por su calidad como por su capacidad de generar conversación. En primer lugar, la nueva aventura de una icónica saga de ciencia‑ficción, que no requiere haber visto entregas anteriores y que promete una historia épica donde la Nueva República descubre una fuente de información crucial para derrotar a los imperiales.

En segundo lugar, una comedia dramática sobre una pareja que, a punto de casarse, se ve sacudida por revelaciones inesperadas que convierten la boda en una carrera contrarreloj para resolver sus conflictos antes del altar.



La tercera propuesta es un viaje nostálgico a los años ochenta con la última entrega live‑action de una famosa franquicia de fantasía, diseñada para captar tanto a los adultos que crecieron con la serie como a las nuevas generaciones que descubren por primera vez el mundo de Grayskull.

La cuarta recomendación lleva el humor a su punto más irreverente: la sexta entrega de una saga de comedia de terror, regresando después de casi quince años con parodias, humor negro y situaciones absurdas que buscan revivir la esencia original de la franquicia. Finalmente, la quinta película es el fenómeno del momento, un thriller de terror‑ciencia‑ficción inspirado en una creepypasta, donde una terapeuta debe adentrarse en una dimensión paralela para rescatar a su paciente desaparecido, ofreciendo una experiencia inquietante y angustiosa que ha capturado la atención del público.

Todas ellas forman parte de una programación que combina nostalgia, innovación y emociones intensas, ideal para disfrutar en la Fiesta del Cine 2026





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