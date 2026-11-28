La Parroquia del Sagrario de la Catedral de la Inmaculada Concepción revela el programa de las Fiestas de la Virgen de Guadalupe 2026 en Córdoba, con peregrinaciones y actividades desde el 6 hasta el 12 de diciembre.

La Parroquia del Sagrario de la Catedral de la Inmaculada Concepción ha confirmado el programa oficial de las Fiestas de la Virgen de Guadalupe 2026 para la ciudad de Córdoba. Las celebraciones religiosas, que forman parte de la Novena Intercontinental Guadalupana, están orientadas a los 500 años de las apariciones marianas y cuentan con el lema "Una tilma, un corazón".

Inicio de Celebraciones con Peregrinación Infantil

Las actividades litúrgicas comenzarán el domingo 6 de diciembre con una peregrinación especial dirigida a la niñez. Los niños deberán reunirse a las 7:15 de la mañana en la Casa Parroquial, ubicada en la calle 5, entre las avenidas 3 y 5. Los participantes asistirán vestidos como inditos y el recorrido concluirá con la celebración de la Eucaristía a las 8:00 horas en el templo.

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Oraciones y Hora Santa en la Parroquia del Sagrario

Continuando con la devoción, el 9 de diciembre se llevará a cabo el Rosario Guadalupano a las 7:00 de la noche dentro del templo parroquial. Posteriormente, el día 10 de diciembre se realizarán las mismas oraciones a las 7:00 de la noche, seguidas de una Hora Santa Guadalupana que también se celebra a las 7:00 de la noche en el mismo lugar de culto.

Participación de Mujeres y Varones en el Templo

El viernes 11 de diciembre está programada la peregrinación de mujeres, quienes se reunirán en la avenida 1 y la calle 21 a las 17:45 horas. Los fieles acudirán con vela y rosario para participar en la celebración eucarística de las 19:00 horas. Al día siguiente, sábado 12 de diciembre, los varones partirán del mismo punto a las 18:00 horas para la Eucaristía de las 20:00 horas.

Mensajes de Fe y Contexto Histórico en Córdoba

Este programa forma parte del mensaje general "Vayamos todos con María" y "Tu pueblo sigue caminando contigo", que acompañan la expresión de fe de la comunidad católica de Córdoba. La ciudad se prepara para honrar a la Virgen de Guadalupe, consolidando una de las festividades religiosas con mayor arraigo entre los fieles locales durante el mes de diciembre.