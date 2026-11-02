FIFA abre documentos Mundial a Consejo y polémica con Ronaldo

La FIFA permite acceso a documentos del Mundial ante presión de la UEFA y el Consejo. Mientras tanto, Erik ten Hag critica el nivel de Ronaldo y Santos Laguna gana en Liga MX.

La FIFA ha autorizado a los miembros del Consejo de la organización, incluyendo a sus vicepresidentes, a consultar documentos clave relacionados con la propuesta de privatización del Mundial a través del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta medida, comunicada por el secretario general Mattias Grafstrom, busca transparentar un proceso que ha generado intenso debate y disputa legal entre las máximas autoridades del fútbol mundial.

Acceso restringido a documentos estratégicos

El organismo rector del fútbol ha invitado a los consejeros a manifestar su interés en las próximas dos semanas para revisar la documentación en persona en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Esta solicitud de acceso ocurre en un contexto de alta tensión, ya que la FIFA considera inviable el plazo de dos semanas impuesto por la UEFA para responder a más de 100 preguntas sobre la iniciativa.

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La posición de la FIFA se ve influenciada por su concentración actual en la organización de la nueva Copa Mundial sub-15 en Bakú, Azerbaiyán, que cuenta con la participación de 189 naciones y 3000 jugadores. Además, la entidad reconoce que la acción judicial iniciada por la UEFA en Estados Unidos ha creado limitaciones legales que dificultan una respuesta inmediata y exhaustiva a las demandas europeas.

Debate sobre la trayectoria de Cristiano Ronaldo

El nombre de Cristiano Ronaldo ha sido el centro de una controvertida conversación en las últimas semanas, impulsada por su inconformidad al no tener participación con la selección de Portugal. Su reacción, que incluyó la exigencia de una disculpa pública de su entrenador a través de redes sociales, provocó numerosas críticas y reabrió el debate sobre su actualidad deportiva y su capacidad para asumir el paso del tiempo.

Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United y técnico que coincidió con el astro lusitano durante su segunda etapa en el club inglés, ofreció una evaluación contundente en una entrevista con ESPN. Ten Hag reconoció la enorme trayectoria y profesionalismo de Ronaldo, pero afirmó que desde su perspectiva, el atacante dejó de mostrar el nivel físico y competitivo que lo distinguió durante gran parte de su carrera.

El estratega, ahora entrenador del Twente, señaló que en los últimos siete u ocho años, Ronaldo simplemente ya no rinde a un nivel competitivo de primer mundo. Afirmó que a partir de su etapa en la Juventus, su capacidad para darlo todo, soportar el dolor y entrenar al máximo desapareció, lo que significa que ya no tiene posibilidad de competir en la Premier League, la Champions League o con la selección portuguesa.

Impacto en el fútbol mexicano y otros eventos

Mientras el mundo del fútbol global debate sobre la privatización de los mundiales y el futuro de sus estrellas, en la Liga MX el Santos Laguna logró un valioso triunfo al imponerse por la mínima diferencia (1-0) al Necaxa. Este resultado acercó a los laguneros a la zona de clasificación, pero el partido dejó una escena poco habitual que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El protagonista fue Juan Reynoso, técnico de los Rayos, quien tuvo un tenso momento con su jugador Juan Valencia durante la segunda mitad. Al minuto 59, después de que Valencia abandonara el campo sin convertir oportunidades claras, Reynoso lo recriminó públicamente, elevando el tono de sus reclamos hasta que el delantero rompió en llanto en el banquillo, mostrando la presión emocional del deporte moderno.