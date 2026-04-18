FIFA Confirma Participación de Irán en Mundial y Pide Separar Deporte de Política

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que Irán participará en la próxima Copa del Mundo, pese a la tensión bélica, y pidió que el deporte se mantenga al margen de la política.

Gianni Infantino , presidente de la FIFA , ha asegurado con firmeza la participación de Irán en la próxima Copa del Mundo, desestimando las dudas surgidas a raíz de los recientes conflictos bélicos.

En una intervención durante el foro Invest in America de CNBC, celebrado el miércoles 15 de abril, Infantino subrayó la importancia de la presencia iraní en el torneo, a pesar de que su asistencia ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques aéreos en el país persa. Infantino afirmó: El equipo iraní vendrá con toda seguridad, sí. Esperamos que, para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como dije, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar. Hace dos semanas, el máximo dirigente del fútbol mundial se reunió con la selección nacional de Irán en Antalya, Turquía, y expresó quedar impresionado por el equipo. Durante su charla, señaló: Fui a verlos. En realidad, también son un equipo bastante bueno. Y de verdad quieren jugar y deberían jugar. El deporte debería estar fuera de la política ahora. No obstante, Infantino reconoció la complejidad de aislar completamente el deporte de las esferas políticas. Vivimos en el planeta Tierra, no en la luna. Pero si no hay nadie más que crea en construir puentes y en mantenerlos intactos y unidos, entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo, admitió. La Copa del Mundo de este año será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México. Irán tiene programados partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y otro en Seattle. La escalada de tensiones bélicas ha generado un clima de incertidumbre respecto a la participación iraní, con declaraciones contradictorias emanadas tanto de funcionarios del gobierno de Irán como de dirigentes del fútbol. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, había manifestado su desaliento hacia la asistencia del equipo iraní, citando preocupaciones de seguridad. En noticias deportivas relacionadas, Garret Anderson, legendario jardinero y líder histórico de hits de los Angels, falleció a los 53 años. El equipo de los Angels rendirá homenaje a Anderson luciendo un parche conmemorativo con sus iniciales a lo largo de la temporada y guardará un minuto de silencio el viernes previo a su encuentro contra los Padres de San Diego. Por otra parte, Verstappen ha sido un crítico vocal de la dependencia de los monoplazas de 2026 respecto a la energía eléctrica, argumentando que impone concesiones significativas a los pilotos en pista. Finalmente, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aparentemente ha descuidado el apoyo a la preparación de Guillermo Cortés y Darah Ponce, medallistas de oro y plata en Uzbekistán, al igual que a otros seleccionados nacionales. La falta de respaldo institucional podría impactar negativamente en el rendimiento de estos atletas. La incertidumbre política y los conflictos armados a menudo se entrelazan con eventos deportivos de gran magnitud, planteando dilemas éticos y logísticos para las organizaciones internacionales. En este caso, la FIFA se enfrenta al desafío de mantener la integridad y el espíritu del fútbol en un contexto geopolítico volátil, priorizando la participación de las naciones clasificadas y el deseo de los deportistas de competir en el escenario mundial. La declaración de Infantino es un claro indicio de la postura de la FIFA de intentar separar, en la medida de lo posible, el deporte de las tensiones políticas, aunque reconozca las dificultades inherentes a esta separación en el mundo real. La participación de Irán no solo representa a su equipo nacional, sino a una nación entera que ha demostrado su pasión por el fútbol a través de su clasificación. La FIFA, al reafirmar su compromiso con la presencia iraní, busca enviar un mensaje de unidad y la capacidad del deporte para trascender las barreras políticas. La expectación por ver cómo se desarrollará la situación y si la paz prevalecerá antes del torneo es palpable entre los aficionados al fútbol a nivel global. La inclusión de Irán en la Copa del Mundo, a pesar de las adversidades, es un testimonio de la importancia del deporte como un medio para la conexión y la expresión cultural, incluso en tiempos de conflicto. La FIFA se posiciona así como un actor que, si bien está sujeto a las realidades del mundo, se esfuerza por ser un catalizador de la unidad a través del deporte, trabajando para construir puentes y mantener la cohesión social. Las palabras del presidente Infantino reflejan una filosofía de diplomacia deportiva, donde el fútbol se utiliza como una herramienta para fomentar la comprensión y la coexistencia pacífica. La comunidad internacional estará observando cómo evoluciona esta situación y si el espíritu del deporte prevalece sobre las tensiones geopolíticas. La decisión de la FIFA de asegurar la participación de Irán subraya su rol como una entidad global que busca fomentar la participación y la representación en el deporte más popular del mundo, independientemente de las circunstancias políticas. Es un recordatorio de que, en el ideal, el deporte debe ser un espacio donde todas las naciones puedan competir en igualdad de condiciones y celebrar la unidad humana. La presencia de Irán en el Mundial enviará un mensaje poderoso de resiliencia y la importancia de la continuidad deportiva en tiempos de incertidumbre. La FIFA, bajo el liderazgo de Infantino, continúa navegando las complejidades del escenario mundial, utilizando el poder unificador del fútbol para promover valores de paz y cooperación. La decisión de permitir que Irán compita es un paso hacia la afirmación de que el deporte puede ser un faro de esperanza y un punto de encuentro para las naciones, incluso cuando las relaciones diplomáticas son tensas. El mundo espera con ansias el inicio del torneo y la oportunidad de ver a Irán competir en el escenario global, representando a su pueblo y su pasión por el fútbol, en un ambiente de camaradería deportiva





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