FIFA extiende sanción mundial a Gianluca Prestiani por conducta homófoba

El jugador del Benfica enfrenta una suspensión global que podría afectar su participación en el Mundial 2026 con Argentina tras incidentes con Vinicius Jr.

En un giro determinante para la carrera del joven talento argentino Gianluca Prestiani , la Federación Internacional de Fútbol Asociaciones, mejor conocida como FIFA , ha tomado la decisión formal de extender la suspensión impuesta previamente por la UEFA .

Este conflicto se originó durante un encuentro de la Champions League disputado entre el Benfica y el Real Madrid, donde Prestiani se vio involucrado en un incidente sumamente polémico con el delantero brasileño Vinicius Jr. En aquel momento, el jugador del conjunto blanco denunció haber sido víctima de insultos de carácter racista, lo que desencadenó una investigación exhaustiva por parte de los órganos disciplinarios de la UEFA. Tras analizar las pruebas y los testimonios, el organismo europeo determinó que, si bien no se pudieron comprobar fehacientemente las acusaciones de racismo, el comportamiento del futbolista argentino sí incurrió en conductas homófobas, lo cual es severamente castigado bajo los reglamentos actuales del deporte rey.

Como resultado, se le impuso una sanción inicial de seis partidos, aplicable únicamente a las competiciones de clubes dentro del territorio europeo. Sin embargo, la situación ha escalado a un nivel global debido a la intervención de la FIFA. A través de un comunicado emitido por un portavoz oficial y difundido por la agencia Reuters, se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que la prohibición de seis partidos tenga efecto mundial.

Esta medida se fundamenta estrictamente en el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual permite que las sanciones impuestas por confederaciones regionales sean extendidas para que el jugador no pueda evadir el castigo participando en actividades organizadas por otras federaciones o en partidos internacionales. Esta decisión implica que la sanción ya no se limita exclusivamente a los encuentros del Benfica en Europa, sino que se traslada también a cualquier convocatoria oficial con la selección nacional de Argentina, eliminando cualquier posibilidad de que el jugador siga sumando minutos en el ámbito internacional mientras la sanción esté vigente.

El impacto más preocupante para el entorno del jugador y para el cuerpo técnico de la selección argentina reside en el calendario futuro, específicamente mirando hacia el Mundial 2026. De acuerdo con el desglose de la sanción, Prestiani recibió un total de seis juegos de suspensión, de los cuales tres quedaron sujetos a un período de prueba. Hasta la fecha, el futbolista ya ha cumplido un partido de esta penalización al ausentarse del encuentro de vuelta contra el Real Madrid.

No obstante, los dos partidos restantes del periodo de prueba quedan pendientes de ejecución. En el escenario donde Lionel Scaloni decida convocar al jugador para los compromisos eliminatorios o para la fase de grupos del próximo Mundial, Prestiani se vería obligado a cumplir esos juegos pendientes, lo que podría significar la pérdida de los partidos inaugurales de la cita máxima del fútbol.

Esta situación coloca al jugador en una posición vulnerable, ya que un error o una convocatoria prematura podrían costarle la presencia en el torneo más importante de su carrera. Este caso pone de relieve la política de tolerancia cero que tanto la UEFA como la FIFA están implementando contra cualquier forma de discriminación en el campo de juego.

El hecho de que una sanción regional sea convertida en mundial demuestra que los organismos rectores buscan enviar un mensaje claro: la conducta antideportiva y los ataques a la dignidad humana, ya sea por motivos raciales o de orientación sexual, no serán tolerados independientemente del club o la selección que represente el atleta. Para Prestiani, quien se encuentra en una etapa crucial de su desarrollo profesional en el Benfica, este incidente representa una lección severa sobre la responsabilidad social que conlleva ser una figura pública en el deporte.

La comunidad futbolística ahora observa con atención cómo evolucionará la situación y si el jugador logrará redimirse a través de un comportamiento ejemplar en el futuro, evitando así que el peso de esta sanción hipoteque sus aspiraciones en la selección albiceleste





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