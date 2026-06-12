FIFA Fan Festival en Guadalajara alcanza el 100% de su capacidad

El FIFA Fan Festival en Guadalajara registró un semáforo rojo debido a la ocupación máxima, pero el operativo de seguridad implementado por las autoridades no reportó incidentes. La celebración de la victoria de la selección tricolor generó un ambiente festivo en la ciudad y en otros puntos de la entidad.

El FIFA Fan Festival en Guadalajara alcanzó el 100% de su capacidad, registrando un semáforo rojo debido a la ocupación máxima. A pesar de la gran cantidad de personas, el operativo de seguridad implementado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno no reportó incidentes.

El dispositivo de seguridad contó con la participación de cerca de 1,000 elementos de corporaciones como la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Comisaría de Guadalajara. Además, elementos de la Policía Vial se desplegaron en la Glorieta Minerva para mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

Aunque se registraron algunos incidentes menores, como tres menores de edad extraviados que fueron localizados y entregados a sus familiares, y 19 atenciones médicas por descompensaciones, el evento transcurrió de manera generalmente pacífica. La victoria de la selección tricolor generó una gran celebración en la ciudad, con cientos de personas reunidas en la Glorieta Minerva para disfrutar del ambiente festivo.

En otros puntos de la entidad, como Pueblos Mágicos como Tequila, Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno, también se celebró la victoria de la selección mexicana. La seguridad en estos lugares estuvo garantizada por un dispositivo de fuerza superior a 17,000 elementos estatales, federales y municipales, incluyendo al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales





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