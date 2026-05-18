FIFA Fan Festival Monterrey 2026: 21 conciertos en Parque Fundidora y acceso gratuito con cupo limitado

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 se realizará en el Parque Fundidora durante 21 días, con 21 presentaciones musicales y cuatro conciertos masivos. Algunos conciertos se podrán acceder de forma gratuita con cupo limitado, mientras que otros se podrán comprar. Los boletos podrán ser adquiridos a partir del 21 de mayo por medio de Ticketmaster.

Este 2026 el Parque Fundidora será el lugar en el que las personas podrán disfrutar de los 21 días de la llamadase realizarán 21 presentaciones musicales, de las cuales cuatro serán conciertos masivos a los que las personas podrán acceder en dicha entidad.

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 término de acceso gratuito con cupo limitado para algunas de las presentaciones musicales, pero además de esto también se podrán comprar algunos. Los boletos para el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 podrán ser adquiridos a partir del 21 de mayo por medio de Ticketmaster, y estos darán acceso para Zona General y VIP.

Sin embargo; hasta el momento no se ha dado a conocer el costo estimado que tendrán los 21 conciertos del Parque Fundidora, por lo que este detalle será conocido por las y los usuarios hasta el jueves. Aunque muchas y muchos se han preguntado si durante el FIFA Fan Festival Monterrey se tendrá la presentación de algún grupo o artista de K-Pop, hasta el momento no se ha confirmado o descartado esta posibilidad





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