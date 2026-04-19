FIFA Pavilion: La Experiencia Premium para la Copa del Mundo 2026

Descubre los lujos y exclusividades que ofrece FIFA Pavilion, el paquete oficial de hospitalidad para la Copa del Mundo 2026, con acceso a zonas VIP, gastronomía gourmet y entretenimiento antes y después de cada partido.

La Copa del Mundo 2026 se perfila no solo como la edición más extensa en la historia del torneo, con un formato ampliado a 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede, sino también como una propuesta premium cada vez más sólida para los aficionados que buscan una experiencia futbolística única. Dentro de esta oferta de alto nivel se encuentra FIFA Pavilion, uno de los paquetes oficiales de hospitality ya disponibles a través de On Location, el proveedor oficial autorizado por FIFA para este tipo de productos exclusivos.

¿Qué es FIFA Pavilion y qué beneficios ofrece en el Mundial 2026? Según la información oficial y las imágenes compartidas por la propia FIFA, el paquete FIFA Pavilion consiste en un espacio exclusivo situado dentro del perímetro de seguridad del estadio, pero fuera de las instalaciones principales del inmueble. Este espacio ofrece servicios de hospitalidad tanto antes como después de los partidos. La experiencia incluye asientos preferenciales, una bienvenida especial el día del encuentro, atención personalizada de invitados, un programa de bebidas selectas, alimentos gourmet inspirados en la cocina callejera, activaciones temáticas, oportunidades para tomar fotografías, entretenimiento en vivo y un obsequio conmemorativo. Los precios para este paquete en estadios mexicanos como el Banorte en México o el BBVA en Monterrey alcanzan hasta los 119.700 pesos mexicanos por persona para un solo partido con acceso a FIFA Pavilion.

Los detalles clave del paquete FIFA Pavilion incluyen un nivel de asiento preferencial, lo que se traduce en localidades con buena visibilidad y acceso conveniente, disponibles en diversas zonas según la sede. El servicio de hospitalidad se extiende en formato pre-partido y post-partido, un aspecto valorado por aquellos que desean prolongar la experiencia más allá del pitazo final. El paquete contempla una coctelería de alta gama, cerveza, vino, refrescos, estaciones gastronómicas cuidadosamente seleccionadas, experiencias inmersivas y zonas temáticas. Es importante destacar que, en algunos ejemplos, el estacionamiento no está incluido en el paquete.

Los costos de los FIFA Pavilion varían significativamente dependiendo de la ciudad, el partido específico y la demanda. En la plataforma oficial, un abono Venue Series para el Estadio en Nueva York, que abarca los ocho partidos que se jugarán en esa sede (cinco de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos de Final y la Gran Final), se ofrece a partir de 25.800 dólares por persona, con FIFA Pavilion entre las opciones disponibles. En la Ciudad de México, que albergará cinco partidos del Mundial 2026, el Venue Series comienza en 344.000 pesos mexicanos por persona e incluye tres partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos; FIFA Pavilion también figura entre sus opciones de hospitalidad.

La oferta oficial detalla además que para los paquetes de partido único (single match packages), los aficionados pueden seleccionar diversos encuentros y niveles de hospitalidad. En el escaparate de México, por ejemplo, la FIFA señala que se ofrecen partidos individuales de fase de grupos, excluyendo aquellos que involucren a la Selección Mexicana. En las rondas de eliminación directa (KO), es posible adquirir entradas para partidos de dieciseisavos, octavos e incluso el partido por el tercer lugar, sujeto a disponibilidad.

Un paquete diseñado para quienes buscan una experiencia premium y no solo un boleto de acceso. Más allá del simple ingreso al estadio, FIFA Pavilion está dirigido a un perfil de aficionado que desea convertir el día del partido en una jornada completa y memorable. La propia plataforma oficial de la FIFA recalca que los paquetes de hospitality incluyen entradas de alta categoría, alimentos, bebidas y experiencias exclusivas. On Location se consolida como el único canal oficial para la adquisición de este tipo de accesos, que incluyen la entrada al evento. Las entradas serán entregadas de forma digital a través de la aplicación oficial del torneo, y el mismo acceso digital funcionará tanto para el ingreso al perímetro de seguridad del estadio como para el acceso a la zona hospitality. Con la Copa del Mundo 2026 acercándose cada vez más, FIFA Pavilion se posiciona como una de las alternativas más lujosas y completas para disfrutar del certamen, especialmente en sedes de gran relevancia como Monterrey o la Ciudad de México.





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