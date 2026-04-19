FIFA Pavilion: La Experiencia VIP que Revoluciona la Copa del Mundo 2026

Descubre FIFA Pavilion, el paquete de hospitalidad oficial de la Copa del Mundo 2026 que ofrece acceso exclusivo, gastronomía gourmet, entretenimiento y asientos preferentes para vivir el torneo con el máximo lujo y confort. Conoce los detalles, sedes y precios de esta experiencia premium.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se proyecta no solo como la edición más ambiciosa en la historia del torneo, dada su expansión a 48 selecciones, la programación de 104 emocionantes partidos y la designación de 16 ciudades anfitrionas, sino también como una oferta premium cada vez más robusta, diseñada para aficionados que buscan una vivencia del torneo distinta y memorable. En este espectro de experiencias de alto nivel, destaca FIFA Pavilion, uno de los paquetes oficiales de hospitalidad disponibles para la adquisición a través de On Location, el proveedor oficial autorizado por la FIFA para este tipo de productos.

La propuesta de FIFA Pavilion para la Copa del Mundo 2026 se define como un espacio exclusivo, estratégicamente ubicado dentro del perímetro de seguridad del estadio, pero independiente del recinto principal. Este oasis de confort ofrece servicios de hospitalidad tanto antes como después de cada encuentro. La experiencia se enriquece con asientos preferenciales que garantizan una vista inmejorable, una bienvenida festiva el día del partido, atención personalizada para los invitados, un programa de bebidas selectas, una variada oferta gastronómica gourmet inspirada en la cocina callejera, activaciones temáticas diseñadas para sumergir al aficionado en el espíritu del torneo, oportunidades únicas para capturar momentos fotográficos, entretenimiento en vivo de primer nivel y un obsequio conmemorativo que servirá como recuerdo perdurable. Los costos asociados a este paquete, según se refleja en estadios como el Banorte en México o el BBVA en Monterrey, pueden alcanzar hasta 119,700 pesos mexicanos por persona para un solo partido que incluya acceso a FIFA Pavilion.

Los detalles clave de este exclusivo paquete residen en la calidad de los asientos, clasificados como preferenciales, lo que se traduce en localidades con excelente visibilidad y acceso conveniente dentro de las distintas zonas del estadio, variando según la sede específica. El servicio de hospitalidad opera en un formato dual, pre-partido y post-partido, un aspecto crucial para aquellos que desean prolongar la experiencia más allá del pitazo inicial y extenderla al concluir el encuentro. El paquete contempla una oferta de coctelería selecta, cerveza, vino, refrescos, estaciones gastronómicas cuidadosamente curadas, experiencias inmersivas que capturan la esencia del fútbol y zonas temáticas diseñadas para el disfrute. Es importante señalar que, en el ejemplo específico mencionado, el paquete no incluye el servicio de estacionamiento.

Los precios de los paquetes FIFA Pavilion varían de manera significativa, influenciados por factores como la ciudad, el partido específico y la demanda general. En la plataforma oficial, un abono llamado Venue Series para el Estadio en Nueva York, que abarca los ocho partidos a celebrarse en esa sede —incluyendo cinco de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos de Final y la Gran Final—, tiene un precio de partida de 25,800 dólares por persona, con FIFA Pavilion figurando entre las opciones de hospitalidad disponibles. En la Ciudad de México, anfitriona de cinco partidos del Mundial 2026, el Venue Series inicia en 344,000 pesos mexicanos por persona e incluye tres partidos de la fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos y uno de octavos de final. Dentro de las opciones de hospitalidad en esta sede, FIFA Pavilion también está disponible. La oferta oficial detalla que, para los paquetes de partido individual (single match packages), los aficionados pueden seleccionar encuentros específicos y distintos niveles de hospitalidad. En el escaparate de México, por ejemplo, la FIFA indica que para la fase de grupos se ofrecen partidos individuales, con la salvedad de los encuentros que involucren a la Selección Mexicana. En las rondas de eliminación directa (rondas KO), es posible adquirir entradas para partidos de dieciseisavos, octavos de final e incluso el partido por el tercer lugar, sujeto a disponibilidad.

Más allá del simple acceso al estadio, FIFA Pavilion está dirigido a un perfil de aficionado que concibe el partido como una jornada completa, una experiencia holística. La propia plataforma oficial de la FIFA recalca que los paquetes de hospitalidad integran entradas de categoría premium, alimentos y bebidas de alta calidad, y experiencias exclusivas. On Location se consolida como el único canal oficial para la adquisición de este tipo de accesos, que incluyen la entrada al partido. Las entradas se distribuirán de forma digital a través de la aplicación oficial del torneo, y el mismo acceso funcionará tanto para el ingreso al perímetro de seguridad como para el disfrute de la zona hospitality. Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, FIFA Pavilion se presenta como una de las alternativas más lujosas y completas para seguir la competición, especialmente en sedes de gran relevancia y atractivo como Monterrey y la Ciudad de México.





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