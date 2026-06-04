El Consejo de la FIFA ha replanteado la propuesta de Marruecos, Portugal y España para acoger el Mundial 2030, estableciendo nuevas fechas, distribución de partidos y compromisos de infraestructura, mientras confirma la presencia de Argentina, Chile y Uruguay y avanza en la planificación del sorteo y el legado social del torneo.

El Consejo de la FIFA ha anunciado una reconfiguración profunda de la candidatura conjunta que presentaron Marruecos, Portugal y España para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Esta decisión llega después de varios meses de negociaciones intensas y de la necesidad de adaptar la propuesta a los requisitos logísticos, de infraestructura y de sostenibilidad que la organización central ha establecido para el evento histórico que marcará el centenario del fútbol mundial. En la nueva versión del proyecto, los tres países mantienen su alianza estratégica, pero se ha redefinido la distribución de los partidos, los criterios de selección de las ciudades sede y los compromisos de inversión en estadios y transporte.

La fecha provisional para la fase inaugural del torneo será entre el 13 y el 14 de junio de 2030, con una ceremonia de apertura que se celebrará simultáneamente en las capitales de los tres países anfitriones, seguida de un partido inaugural que reunirá a selecciones de diferentes continentes. Posteriormente, entre el 8 y el 9 de junio se disputarán los partidos decisivos de la fase de grupos en varias ciudades sudamericanas, consolidando la idea de un Mundial verdaderamente transcontinental.

Además, la FIFA ha confirmado que los seis países que formarán parte del proceso de clasificación ya tienen garantizada su participación en la fase final del torneo, lo que permite a las federaciones comenzar a planificar sus calendarios con mayor antelación. Entre los equipos asegurados se encuentran la Albiceleste (Argentina), la Celeste (Chile) y la Albirroja (Uruguay), que contarán con más de diez días de descanso y adaptación antes de su segundo compromiso en el torneo.

Este margen de tiempo es fundamental para evitar sobrecargas físicas y para permitir que los jugadores se aclimaten a los diferentes husos horarios y condiciones climáticas de los lugares sede. La entidad madre también ha dado indicios de que el calendario completo del Mundial podría estar listo para ser publicado a principios del próximo año, lo que facilitará la coordinación con los calendarios de ligas nacionales y competiciones continentales.

En otro frente, la FIFA ha respondido a la creciente demanda de los países interesados en ser sede del sorteo oficial del torneo. Aunque todavía no hay una confirmación definitiva, Uruguay ha presentado, hace dos años y medio, una solicitud formal para que el sorteo se realice en Montevideo, argumentando la experiencia de la ciudad en la organización de eventos internacionales y la infraestructura disponible.

Otros países, como Paraguay y Colombia, también han expresado su interés y están iniciando conversaciones con la confederación sudamericana, la CONMEBOL. La decisión final sobre la ubicación del sorteo será anunciada en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FIFA, que se celebrará a finales de este año.

El proyecto de la Copa Mundial 2030 no se limita únicamente a la organización de un torneo deportivo; busca consolidar el fútbol como un evento global que une a tres confederaciones -CAF, UEFA y CONMEBOL- bajo un mismo símbolo y celebra el primer siglo de vida del deporte rey. Los organizadores han puesto énfasis en la inclusión de iniciativas de desarrollo social, sostenibilidad ambiental y legado deportivo en las ciudades anfitrionas.

Se prevé la construcción de nuevos estadios ecológicos, la mejora de sistemas de transporte público y la implementación de programas de educación futbolística para jóvenes en comunidades vulnerables. Todo ello forma parte de un ambicioso plan para que el Mundial de 2030 no solo sea recordado por los partidos y los resultados, sino también por su impacto positivo y duradero en la sociedad.

Por último, la FIFA informó que un futbolista de renombre ha decidido renunciar a participar en la Copa Mundial 2026, alegando motivos personales que recuerdan a una trama cinematográfica. La decisión ha generado un debate amplio sobre la presión sobre los jugadores de élite y la necesidad de proteger su salud mental.

La organización ha reiterado su compromiso con el bienestar de los deportistas y ha anunciado la creación de un programa de apoyo psicológico para todos los participantes de sus competiciones internacionales





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