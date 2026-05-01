FIFA revisará estrategia de precios de entradas para el Mundial 2030 tras críticas por altos costos en 2026

La FIFA anunció que evaluará su política de precios de entradas para el Mundial 2030 tras las protestas por los elevados costos de los boletos para el torneo de 2026 en Norteamérica. La organización enfrentó críticas por precios considerados abusivos, con algunas entradas para la final superando los dos millones de dólares. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, aseguró que se revisarán los procesos para garantizar mayor accesibilidad en futuros eventos.

La FIFA anunció este jueves que evaluará su estrategia de comercialización de entradas para el Mundial 2030 , tras las críticas recibidas por los elevados precios de los boletos para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El secretario general de la organización, Mattias Grafstrom, declaró a los medios que los altos costos de las entradas para este torneo reflejan la realidad del mercado en Norteamérica.

'Entiendo las preocupaciones de los aficionados y sus opiniones, pero existe una amplia gama de precios: algunas entradas son accesibles, mientras que otras son más caras', explicó durante el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá. 'Por supuesto, escuchamos los comentarios y, como siempre, revisaremos el proceso para el próximo Mundial', añadió. La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por el aumento desmedido de los precios de las entradas para el Mundial 2026.

La organización de seguidores Football Supporters Europe (FSE) calificó la estructura de precios como 'extorsiva' y una 'traición monumental' a los hinchas. A principios de este mes, la FSE presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por los 'precios abusivos' de las entradas para el torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, argumentó que los precios responden a la alta demanda.

'En Estados Unidos, existe el concepto de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden subir o bajar según el partido', señaló. Recientemente, la plataforma de reventa oficial de la FIFA mostró cuatro entradas para la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, con un valor de dos millones de dólares cada una.

Otras plataformas de reventa exhiben boletos para la final que superan los decenas de miles de dólares. Grafstrom destacó que los ingresos generados por el Mundial, estimados en hasta 13,000 millones de dólares, se reinvertirán en el desarrollo del fútbol.

'El legado también incluye lo que podremos hacer con los recursos generados', afirmó el directivo, al ser cuestionado sobre el impacto de los precios en la huella del torneo, que comenzará el 11 de junio. El Mundial 2030 se llevará a cabo principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos iniciales en Argentina, Paraguay y Uruguay





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