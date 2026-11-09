FIFPro anuncia el once ideal 2026: Messi y Ronaldo incluidos y resultados finales revelados

FIFPro revela los resultados del once ideal 2026. Messi y Ronaldo fueron nominados, pero el equipo final está liderado por Haaland y Rodri con un proceso transparente de votación entre colegas.

La organización mundial FIFPro ha publicado oficialmente los nombres que conforman el once ideal del año 2026. Esta selección representa lo más destacado del rendimiento futbolístico global durante un periodo competitivo específico y riguroso. El anuncio se basa en un proceso democrático donde los propios atletas determinaron quiénes lideraron sus posiciones.

El proceso de selección y criterios de elegibilidad

FIFPro, la entidad que agrupa a más de 70 sindicatos nacionales y representa a más de 70.000 futbolistas profesionales en todo el mundo, definió con precisión las reglas del juego para esta distinción. El periodo de evaluación cubrió estrictamente desde el 4 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando la totalidad de la temporada anterior a la publicación. Para que cualquier jugador o jugadora pudiera ser considerado en esta lista de 26 nominados, fue obligatorio haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese lapso temporal establecido. Este umbral de actividad garantizó que solo los futbolistas con una regularidad competitiva alta fueran tenidos en cuenta para el análisis final.

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Rendimiento individual y métricas de votación de colegas

El mecanismo utilizado para determinar al equipo soñado fue directo y basado en la opinión de los pares. Cada futbolista participante en la votación seleccionó a los tres jugadores que consideró que habían ofrecido el mejor rendimiento en cada una de las cuatro posiciones tácticas fundamentales: arquero, defensa, centrocampista y delantero. Los tres atletas que acumularon la mayor cantidad de votos en cada categoría se aseguraron automáticamente un puesto en el XI final. Esta metodología asegura que la lista refleje el respeto y el reconocimiento interno dentro de la comunidad deportiva internacional, valorando la excelencia técnica percibida por quienes comparten el mismo campo de juego.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la carrera final

Sorprendentemente, a pesar de encontrarse en las fases finales de sus respectivas trayectorias profesionales, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo figuraron entre los nominados para este once ideal. Su inclusión en la lista de 26 candidatos demostró que su estatura histórica y su impacto reciente aún generan reconocimiento activo entre sus contemporáneos. Sin embargo, los resultados finales indicaron una separación clara en cuanto a la popularidad inmediata entre los votantes. Cristiano Ronaldo obtuvo el octavo lugar en la contienda de los diez delanteros nominados,收得了 13.2% de los votos totales. Este porcentaje, aunque significativo para un jugador de 41 años, quedó lejos de garantizarle una plaza en el equipo titular definitivo.

El once ideal 2026: Haaland, Rodri y Hakimi lideran

Los nombres que finalmente coronaron la cima del fútbol mundial en esta edición muestran una mezcla de juventud, vigor físico y dominio técnico actual. En la punta del ataque, Erling Haaland, delantero del Manchester City de Noruega, se consolidó como la máxima referencia ofensiva recibiendo la mayor cantidad de apoyos. En el mediocampo, Rodri, jugador del FC Barcelona de España, fue elegido como la pieza angular y más votada en su posición, destacando su capacidad de control y distribución. En la línea defensiva, Achraf Hakimi del PSG de Marruecos cerró el quinteto titular más valorado por la organización. Estos tres nombres, junto a otros tres en cada categoría no especificados en el resumen, conforman la estructura base del equipo más elogiado de 2026.

Implicaciones del reconocimiento y vigencia del galardón

Este galardón no solo reconoce el talento individual, sino que también sirve como un termómetro del estado actual del fútbol global. La inclusión de jugadores de clubes europeos de primer nivel como el Manchester City, el FC Barcelona y el PSG subraya la dominación de las ligas de élite en este tipo de evaluaciones. Para los futbolistas, este reconocimiento actúa como un catalizador de su valor de mercado y prestigio institucional. La transparencia en el conteo de votos y la rigidez en los requisitos de participación, como los 30 partidos obligatorios, aseguran que el título mantenga su integridad y autoridad dentro del ecosistema deportivo internacional para las próximas temporadas.