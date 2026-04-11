FILGAM Inaugura su Primera Edición con un Homenaje a José Alfredo Jiménez y la República Checa como Invitado de Honor

La FILGAM, Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero, abre sus puertas con una programación diversa que incluye homenajes, presentaciones de libros, conciertos y actividades deportivas. La República Checa es el país invitado de honor.

La FILGAM abre sus puertas con una vibrante programación que promete cautivar a todos los amantes de la cultura. La primera edición de este festival, que se celebra en la alcaldía Gustavo A. Madero , ofrece una amplia gama de actividades, desde presentaciones de libros y conciertos hasta talleres y homenajes.

Gerardo Valenzuela Nava, presidente del Consejo Cultura Continuo en Movimiento y fundador de la FILGAM, destacó la importancia de llevar la cultura a todos los rincones, transformando vidas y generando comunidad. Esta edición cuenta con más de 100 stands de editoriales nacionales e internacionales, incluyendo opciones de libros antiguos, y más de 120 sellos editoriales participantes. Se han anunciado más de 60 presentaciones que prometen deleitar al público con la participación de figuras destacadas del ámbito literario y cultural. La FILGAM se perfila como un espacio de encuentro y celebración de la cultura en todas sus expresiones, un evento que busca consolidarse como un referente en la Ciudad de México y que promete ser inolvidable para todos sus asistentes.\El festival se distingue por su diversidad, ofreciendo actividades para todas las edades y gustos. Entre los eventos más destacados, se encuentra un homenaje al centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, con la participación de su hija Paloma Jiménez y Javier Aranda, un evento que honra la memoria de este icónico compositor mexicano y celebra su legado musical. Además, se realizará un homenaje a Nancy Cárdenas, una figura fundamental en la defensa de los derechos de la mujer, a través de un encuentro poético encabezado por mujeres. Para los más pequeños, se han programado cuentacuentos de lunes a viernes, buscando fomentar la lectura y la imaginación en los niños. La FILGAM también incorpora actividades deportivas, demostrando que la cultura y el deporte pueden ir de la mano, como el Penalty Cup y la iniciativa “Muévete por la literatura”, donde se regalarán libros a los participantes. La colaboración con la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. permitirá la donación de más de 2,500 libros a lo largo del festival, promoviendo el acceso a la lectura. La República Checa, país invitado de honor, también tendrá un protagonismo especial en el festival, con actividades y presentaciones que explorarán la cultura y la historia checa. El Consejero Político y Cultural de la Embajada de la República Checa en México, Radek Hovorka, resaltó los lazos históricos entre ambos países y la importancia de la cultura en la conexión entre naciones.\La presencia de la República Checa como país invitado añade un valor significativo al festival, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer más sobre su historia, cultura y tradiciones. Radek Hovorka compartió detalles sobre la rica historia checa, destacando su legado en Europa y su conexión con México. El festival contará con presentaciones que abordarán la historia de la República Checa, así como sus ciudades y castillos históricos. La participación de la República Checa en la FILGAM no solo celebra la cultura de este país, sino que también refuerza los lazos de amistad y colaboración entre México y la República Checa, y sirve como un puente entre dos culturas diversas pero conectadas por la historia y el arte. La FILGAM, con su diversa programación y su enfoque en la inclusión y la participación, se presenta como un evento cultural imperdible, un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para todos los que buscan sumergirse en el mundo de la literatura, el arte y la cultura





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