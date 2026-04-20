Filtración revela la posible y sorprendente paleta de colores para el iPhone 18 Pro

Una reciente filtración desde China muestra cuatro nuevos tonos para el futuro iPhone 18 Pro, destacando un elegante cereza oscuro y un gris profundo que sustituiría al negro tradicional.

El universo de las filtraciones tecnológicas parece no tener descanso, y como ocurre casi cada semana, el foco de atención se desplaza nuevamente hacia la futura gama alta de Apple . En esta ocasión, el centro del debate es la paleta cromática que acompañará al esperado iPhone 18 Pro.

Hace apenas unos días, el rumor sobre una posible versión Product Red cobraba fuerza en diversos foros especializados, pero esta hipótesis ha quedado rápidamente relegada a un segundo plano tras la aparición de una nueva y reveladora filtración proveniente directamente desde China. Una fotografía compartida por la reconocida fuente Digital Chat Station muestra, supuestamente, las tapas destinadas al módulo de cámaras de los modelos avanzados de la serie 18, presentando una combinación de colores que ha tomado a la industria por sorpresa, ya que no incluye ni el mencionado tono rojo ni el llamativo naranja que se había especulado meses atrás. La imagen en cuestión detalla cuatro tonos específicos: azul claro, cereza oscuro, gris oscuro y el clásico plateado. De este cuarteto, resulta sumamente interesante notar que el plateado es el único representante de la línea actual, mientras que el resto de las tonalidades se perfilan como novedades exclusivas para el ciclo de lanzamientos de 2026. El color cereza oscuro, que muchos analistas han comenzado a llamar color vino, es el que ha ganado mayor tracción entre los expertos, consolidándose como una opción sofisticada y plausible. Por otro lado, la inclusión de un tono gris oscuro ha sido una auténtica revelación, especialmente considerando las persistentes advertencias de diversos filtradores de renombre que aseguran que Apple planea prescindir del clásico color negro para esta generación Pro. Este gris oscuro, presentado con una profundidad notable en las piezas filtradas, se posicionaría como la alternativa elegante para quienes históricamente han optado por el modelo más sobrio y oscuro del catálogo de la manzana. Es fundamental, sin embargo, ejercer un grado necesario de escepticismo ante esta información. Las piezas que aparecen en la fotografía no constituyen componentes oficiales fabricados por Apple, sino que parecen ser accesorios o moldes desarrollados por fabricantes de terceros. Estos proveedores suelen trabajar basándose en especificaciones preliminares o prototipos a los que tienen acceso, pero su existencia no garantiza que sean el producto final. De hecho, prevalece la convicción entre los analistas de que Apple continúa en un proceso de deliberación interna sobre la estética definitiva de sus dispositivos. La compañía de Cupertino suele realizar pruebas constantes con múltiples variantes de color antes de elegir la combinación comercial perfecta. Aunque el margen de tiempo para tomar esta decisión es cada vez más estrecho, todavía existe la posibilidad de que veamos nuevas filtraciones o variaciones cromáticas en las próximas semanas, lo que nos invita a observar con cautela antes de dar por sentada la oferta de colores definitiva para el iPhone 18 Pro de 2026





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