Filtraciones apuntan a un nuevo color 'Dark Cherry' para el iPhone 18 Pro y reavivan el fantasma del problema de decoloración del 'Cosmic Orange'

Análisis de los últimos rumores sobre el posible color Dark Cherry para el próximo iPhone 18 Pro, una decisión de diseño que Apple tomaría mientras persiste la incertidumbre sobre el problema de decoloración que afectó al tono Cosmic Orange del modelo anterior y que la compañía no reconoció oficialmente.

La proximidad del lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone, previsto para septiembre, sitúa a la fabricación en China en su fase más crítica, lo que históricamente se traduce en un periodo de máxima vulnerabilidad ante filtraciones.

Entre la información que está surgiendo, destaca un detalle concreto sobre uno de los pocos cambios cosméticos que podrían distinguir a la próxima generación, especialmente en lo que a la línea Pro se refiere. Aunque la estrategia completa de Apple para toda la serie Pro no está clara, los rumores y las filtraciones coinciden en un aspecto: la posible introducción de un nuevo color.

Los renders e imágenes no han cesado de circular, y desde hace semanas se especula con que el nuevo tono podría ser un oscuro y profundo "Dark Cherry", un color que la compañía no ha empleado nunca y que encajaría con la evolución de su lenguaje de diseño tras la última renovación estética. Esta información, a su vez, se ha visto reforzada por un dato surgido hoy mismo a través de un informante de la cadena de suministro, que apunta a que Apple utilizará el mismo chasis de aluminio para esta nueva generación.

Esta decisión plantea interrogantes, especialmente considerando un problema de calidad detectado recientemente con uno de los colores lanzados en la anterior hornada, el Cosmic Orange, que sufrió una inesperada decoloración. Decenas de compradores del iPhone 16 Pro en ese tono naranja experimentaron un cambio de color hacia un rosáceo poco atractivo tras una exposición prolongada a la luz solar directa, un efecto irreversible.

Apple, en lugar de reconocer oficialmente un defecto de fabricación, no ofreció un programa de reparación gratuito o sustitución generalizada, llegando a rechazar sustituciones en algunos casos. El hecho de que Apple repita el uso del mismo material de aluminio para el nuevo modelo, según la filtración, hace temer que el problema pudiera repetirse con algún otro tono.

Sin embargo, hay un dato esperanzador: el problema de decoloración parece haber afectado en mucha menor medida a los colores oscuros; el iPhone 16 Pro en azul oscuro, por ejemplo, no mostró ese comportamiento. Esta circunstancia convierte al rumoreado "Dark Cherry" en un candidato plausible, ya que su oscuridad podría servir tanto para complacer la demanda estética como para eludir el error técnico que la compañía no reconoció públicamente con el Cosmic Orange.

A la espera de la confirmación oficial, el mercado y los analistas observan cómo Apple equilibra innovation, calidad de materiales y gestión de crisis pasadas en una decisión de diseño aparentemente tan simple como la selección de un nuevo color para su smartphone insignia





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iphone 18 Pro Dark Cherry Cosmic Orange Decoloración Filtraciones Apple Cadena De Suministro Nuevo Color

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las sandalias italianas de tacón color café más elegantes las llevó Taylor Swift al estreno de Toy Story 5Titulada I Knew It, I Knew You, la canción original escrita por Taylor Swift para la película será un éxito inmediato.

Read more »

Alianza tecnológica convierte el color del impermeabilizante en herramienta contra las islas de calor urbanoGoogle Maps y Henkel se unen para desarrollar un impermeabilizante de alta reflectancia solar que ayuda a reducir el impacto de las islas de calor urbano en México y en todo el planeta.

Read more »

Samsung Galaxy Buds4 Pro: una apuesta de audio más inteligenteProbamos los nuevos audífonos premium de Samsung con IA y funciones pensadas para el ecosistema de Galaxy

Read more »

Del naranja al rojo: qué provoca los cambios de color de la LunaLa Luna naranja y la Luna roja tienen una explicación científica. Descubre porque cambian de color y cuando ocurre

Read more »