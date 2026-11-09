Filtraciones de GTA VI revelan datos sobre modo online y rendimiento en PS5 Pro

Nuevos metadatos de la precarga de Grand Theft Auto VI sugieren un lanzamiento escalonado para GTA Online y mejoras técnicas con PSSR 2 para PlayStation 5 Pro en noviembre de 2026.

La comunidad de videojuegos espera con ansias el estreno oficial de Grand Theft Auto VI, cuya precarga está programada para comenzar el 10 de noviembre de 2026, una fecha que marcará el inicio de la descarga del sandbox más aguardado de la década. Aunque la espera ha sido larga, los recientes avances en la información disponible han generado un nivel de entusiasmo sin precedentes, especialmente tras la revelación de metadatos que sugieren cambios significativos en la estructura del lanzamiento y su rendimiento técnico en hardware avanzado.

Los datos obtenidos durante el proceso de preinstalación han sacado a la luz detalles inéditos sobre la arquitectura del juego, confirmando que el título de mundo abierto tendrá un peso inicial superior a 200 GB en las consolas domésticas. Sin embargo, los metadatos indican que el tamaño total podría ascender hasta los 343.6 GB en el futuro debido a actualizaciones constantes. Por el momento, se sabe con certeza que únicamente el archivo de audio ocupa 22 GB de almacenamiento, lo que sugiere una separación considerable entre los recursos multimedia y el código del juego principal.

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Separación de archivos y futuros rumores de GTA Online

Una de las revelaciones más contundentes de la precarga es que el contenido narrativo de la historia principal está separado de los archivos base del juego, una estructura que lleva a la comunidad a sospechar que la próxima versión de GTA Online podría debutar después del lanzamiento oficial de la campaña para un solo jugador. Rockstar Games y Take-Two Interactive no han confirmado la existencia de un componente multijugador, definiendo el título actual como una aventura netamente single-player, pero la evidencia técnica apunta en otra dirección.

La cuenta especializada PlayStation Size ha detectado metadatos críticos que incluyen frases como IntentType: launchMultiplayerActivity e intentType: launchActivity, lo que sugiere fuertemente la integración de una funcionalidad de sesiones en línea. Estos registros indican que los jugadores podrían unirse a partidas multijugador directamente desde el menú principal, una característica fundamental para cualquier entrega moderna de la saga Grand Theft Auto. Además, el director de Twitch ha insinuado la posibilidad de que el modo en línea se lance durante el año 2027, separando aún más la experiencia de historia de la experiencia social del juego.

Tecnología PSSR 2 y avances en trazado de rayos

En el ámbito técnico, los dataminers han encontrado información que apunta a la compatibilidad de Grand Theft Auto VI con la tecnología PSSR 2, la segunda generación del escalador de imagen potenciado por inteligencia artificial de Sony. El juego admitiría la versión 13.60 de esta tecnología, lo que representa una mejora sustancial respecto a la versión 13.00 utilizada en títulos como Cyberpunk 2077. Este avance permitiría renderizar el juego a una resolución inferior y escalarla hacia arriba, optimizando el rendimiento en consolas más potentes.

Asimismo, la precarga sugiere que la nueva entrega será compatible con BVH8, una tecnología que mejora drásticamente la eficiencia del ray tracing en la PlayStation 5 Pro. Ubisoft ya implementó esta solución en títulos como Assassin's Creed Shadows para optimizar el rendimiento de los reflejos y las sombras dinámicas. La integración de estas tecnologías avanzadas confirma que Rockstar Games está priorizando la calidad visual y la estabilidad de cuadros por segundo en el hardware más reciente de Sony.

Rendimiento en PS5 Pro y modos de 120 Hz

Mientras se asume que el juego correrá a 30 cuadros por segundo en la PlayStation 5 estándar y en las consolas Xbox Series X|S, los expertos han expresado dudas sobre la capacidad del título para alcanzar y mantener los 60 fps de manera consistente. Sin embargo, los detalles filtrados por el informante Tex2 ofrecen una esperanza razonable para los usuarios de la PlayStation 5 Pro, quien destacó que Grand Theft Auto VI admitirá un modo de 120 Hz sin VRR (Variable Refresh Rate).

La presencia de un modo de 120 Hz sin VRR abre la posibilidad teórica de que exista un modo de rendimiento de 40 cuadros por segundo exclusivo para la PlayStation 5 Pro, aprovechando la potencia extra de su procesador. Aunque ni Sony ni Rockstar Games han confirmado oficialmente estos detalles técnicos, la evidencia acumulada en los metadatos de la precarga sugiere una experiencia visual mucho más fluida en el hardware de nueva generación. Los jugadores deberán aguardar al 10 de noviembre de 2026 para verificar si estas mejoras técnicas se materializan en la experiencia final de Grand Theft Auto VI.