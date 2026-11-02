Rusia reanudó los ataques en Jersón tras la expiración de la tregua de Oleshki, negociada por Melania Trump. Centenares fueron evacuados mientras el conflicto se intensifica nuevamente en la región ucraniana.

Las autoridades locales confirman que Rusia reanudó los ataques aéreos y terrestres en la región ucraniana de Jersón el lunes, marcando el fin inmediato de la pausa bélica más prolongada desde el inicio de la invasión en 2022. Esta reanudación de la violencia ocurre justo después de que concluyera la tregua local, un periodo de calma inusual que permitió una misión humanitaria crítica en la ciudad de Oleshki, actualmente ocupada por fuerzas rusas.

Negociación diplomática y evacución masiva

La iniciativa de cese de hostilidades fue negociada por la primera dama estadounidense Melania Trump, quien supervisó directamente el proceso que llevó a la retirada civil de la zona de conflicto. La misión logró evacuar a casi 800 personas de Oleshki, un número significativo considerando que los residentes llevaban meses sufriendo una grave escasez de alimentos, agua potable y medicamentos esenciales. Testimonios locales indican la gravedad de la situación, con algunos ciudadanos viendo en la caza de palomas un recurso de supervivencia ante la hambruna.

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Melania Trump comunicó a través de sus redes sociales que la misión había sido un éxito al entregar ayuda crítica y facilitar la salida segura de civiles. En su mensaje, agradeció a Rusia y Ucrania por su liderazgo y cooperación durante el alto el fuego de Oleshky, expresando la esperanza de que este evento sirviera como base para una paz duradera entre ambas naciones. El cronograma establecido indicaba que la tregua, iniciada el martes de madrugada, concluiría el domingo siguiente, tal como estaba previsto desde el inicio.

Ruptura de la calma y estrategias militares

A pesar de la cooperación humanitaria, la pausa en los combates terminó abruptamente al cumplir su fecha límite. Un alto funcionario de la presidencia ucraniana reveló que las autoridades de Kiev habían propuesto extender la tregua, pero esta oferta fue rechazada por las partes rusas. El Kremlin no negó las acusaciones de que las tropas rusas aprovecharon los días de silencio bélico para reforzar sus posiciones defensivas, calificando estas acciones como una práctica normal en contextos de conflicto.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, defendió la estrategia militar rusa y elogió la exitosa misión humanitaria. Peskov también resaltó la buena cooperación entre las partes, destacando especialmente el papel de Yana Lantratova, comisionada de derechos humanos de Rusia, quien supervisó el cese del fuego junto a su homólogo ucraniano, Dmytro Lubinets. Ambos funcionarios visitaron la ciudad para gestionar la entrega de suministros y coordinar las evacuaciones de la población civil vulnerable.

Impacto en la población y próximos pasos

El fin del acuerdo provocó una escalada inmediata de violencia en la región de Jersón. Yaroslav Shanko, jefe de la administración municipal local, informó que un dron ruso impactó contra una instalación médica en el centro de la ciudad. Adicionalmente, las autoridades reportaron otro ataque con dron contra un automóvil en las afueras, que resultó en heridas de gravedad para una mujer de 62 años y un hombre de 73 años, evidenciando que los ataques no discriminan entre objetivos militares y civiles.

La situación para los residentes de Jersón se ha vuelto extremadamente precaria nuevamente. Fuentes militares anónimas advirtieron que la retoma de los combates será un infierno, incluso peor que antes de la tregua. Dmytro Lubinets, el defensor del Pueblo de Ucrania, confirmó que el alto el fuego, vigente desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2026, ha concluido oficialmente, marcando el fin de lo que un parlamentario describió como la mayor desescalada desde 2022.

A pesar del fracaso en extender la pausa humanitaria, se prevé que este mes se reanuden las negociaciones formales entre Kiev y Moscú con la mediación estadounidense. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado activamente para poner fin a la guerra, aunque conversaciones anteriores no lograron avances concretos debido a la prioridad dada a otros conflictos regionales, como la guerra contra Irán. La comunidad internacional espera que la cooperación demostrada en Oleshki pueda sentar precedentes para futuras iniciativas diplomáticas.

Para los civiles como Yulia Mayfeld, el fin de la tregua significa el retorno a la incertidumbre tras haber aprovechado la ventana de oportunidad para regresar a sus hogares en Jersón después de cinco años de exilio en la región de Odesa con sus hijos. El conflicto, desencadenado por la invasión rusa de 2022, ha devastado el este y sur de Ucrania, dejando cientos de miles de muertos y millones de desplazados, mientras que la región de Jersón sigue siendo un punto neurálgico de la resistencia y la ocupación.