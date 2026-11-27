Sigue en vivo la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes en el Estadio Centenario. Haz clic para ver horarios, canales ESPN y Disney+.

El Palmeiras intenta consolidar su hegemonía absoluta en el fútbol sudamericano al enfrentarse este sábado 28 de noviembre a Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores 2026. Este duelo definitivo se disputará en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde el club brasileño busca un octavo título consecutivo que rompería la igualdad histórica con Argentina.

Si el Verdao logra imponerse en esta cita decisiva, no solo superará a sus vecinos del sur que cuentan con 25 copas cada uno, sino que también afirmará su dominio moderno en el continente. Este acontecimiento marca un momento crucial en la historia reciente del torneo, donde la tradición y la potencia financiera de los actuales líderes chocan en suelo uruguayo.

Also read Monterrey y América empatan 0-0 en Cuartos de Final del Apertura 2026

Detalles técnicos y transmisión en vivo

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata comenzará a las 14:00 horas del Centro de México este sábado 28 de noviembre. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de la final a través de las señales de ESPN y Disney+, garantizando cobertura global para los seguidores del torneo continental.

La selección del lugar Montevideo como sede añade una capa de intensidad histórica, ya que este escenario fue testigo de encuentros memorables en décadas anteriores. El clima y la geografía de la capital uruguaya ofrecerán un contexto único para este último enfrentamiento que decidirá al campeón sudamericano del 2026.

Formaciones y alineaciones probables

Palmeiras confirma una plantilla sólida dirigida por el entrenador Abel Ferreira, quien busca sumar su undécimo trofeo. El equipo titular probable incluye a Carlos Miguel en portería, con una defensa conformada por Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Agustín Giay. En el mediocampo operan Marlon Freitas, Andreas Pereira y Joaquín Piquerez.

La ofensiva brasileña está compuesta por Jhon Arias, José Manuel López y Vítor Roque, buscando desequilibrar la línea defensiva rival. Por su parte, Estudiantes de La Plata alineará a Fernando Muslera como guardameta, junto a Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti en defensa.

El equipo argentino buscará atacar con Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios y Guido Carrillo. Esta configuración refleja la profundidad de ambas plantillas y la importancia táctica que cada técnico ha depositado en sus respectivos jugadores clave para el día del máximo esplendor.

Legado de Abel Ferreira y proyección futura

La dirección técnica de Abel Ferreira ha transformado al Palmeiras en una máquina ganadora desde que tomó las riendas del equipo en el 2020. Su capacidad para mantener la regularidad y la exigencia ha convertido al club brasileño en el contendiente más formidable del continente, superando incluso las expectativas iniciales de una sola temporada de dominio.

El modelo de negocio del club combina inversiones estratégicas con la venta de talentos juveniles a Europa, como ocurrió con Endrick, Estevao y Allan Elias. Estos recursos han permitido al Palmeiras conservar figuras experimentadas como el capitán Gustavo Gómez y Andreas Pereira, asegurando la competitividad a largo plazo.

Historial y rivalidad en el Centenario

El Estadio Centenario tiene una memoria especial para este encuentro, recordando la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Palmeiras en el 1968. Este triunfo formó parte de la era dorada de los argentinos, que conquistaron tres títulos consecutivos y sumarían una cuarta corona en el 2009, contrastando con la racha actual de los brasileños.

Una cuarta corona de la Copa Libertadores para el Palmeiras consolidaría su estatus como la principal potencia brasileña de la era moderna. La tensión en Montevideo promete un duelo épico donde la historia de ambos clubes y la ambición de sus respectivos hinchadas se encontrarán en el terreno de juego más importante del fútbol sudamericano.