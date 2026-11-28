Palmeiras y Estudiantes disputan la Copa Libertadores 2026 el 28 de noviembre en Uruguay. Conoce la hora, árbitro y cómo seguir la final en vivo por TV Azteca.

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes de La Plata se enfrentarán para definir al campeón del torneo continental más importante de Sudamérica.

El club brasileño busca conquistar su cuarto título en la historia de la competición, mientras que la entidad argentina intenta terminar una sequía de 17 años sin ganar el certamen y lograr su quinta estrella en el escudo. Este duelo representa una revancha histórica, ya que ambos equipos ya se enfrentaron en una final de la Copa Libertadores en 1968, cuando Estudiantes se quedó con el título tras vencer a Palmeiras en el mismo escenario uruguayo.

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Detalles del enfrentamiento y horario

El partido comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, según se ha confirmado oficialmente para la gran definición continental. La duración reglamentaria del encuentro será de 90 minutos, pero en caso de que ambos equipos igualen al término de este tiempo, habrá dos períodos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste después de la prórroga, el campeón se definirá mediante una tanda de penales, un mecanismo clásico que ha definido destinos en finales anteriores de la competición.

El árbitro venezolano y su autoridad

El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el campo y dirigir la final de la Copa Libertadores 2026. Como árbitro principal, Valenzuela tendrá la responsabilidad de mantener el orden y aplicar las reglas del juego en un encuentro de alta intensidad, donde cada decisión puede tener consecuencias históricas para ambos clubes. Su experiencia internacional lo coloca como una figura clave para garantizar que el desarrollo del partido se ajuste al reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Transmisión en vivo y cobertura en TV Azteca

Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto de la final a través de TV Azteca Deportes, que proporcionará toda la cobertura necesaria para no perderse ningún detalle del choque. Esta televisión ofrecerá en vivo las alineaciones confirmadas, goles, jugadas destacadas y todos los acontecimientos que tengan lugar en el Estadio Centenario de Montevideo. La plataforma asegurará una transmisión fluida y actualizada, permitiendo a los seguidores rastrear el resultado y los cambios tácticos en tiempo real.

Impacto de la revancha histórica continental

La revinculación de Palmeiras y Estudiantes 58 años después de su último enfrentamiento en una final continental añade un peso emocional y histórico considerable al partido. Para Palmeiras, la oportunidad de sumar su cuarta estrella es un objetivo que refuerza su estatus de potencia sudamericana, mientras que para Estudiantes, la conquista significaría recuperar la gloria perdida desde hace casi dos décadas. El escenario en Uruguay, con su tradición en fútbol de alta competencia, sirve como el telón de fondo perfecto para esta definición que promete ser memorabilia deportiva.