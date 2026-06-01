Final de 'Euforia' divide a los fans con desenlace emocional y cabos sueltos

El cierre de la serie de HBO Max tras tres temporadas ha provocado reacciones encontradas entre los seguidores, entre escenas conmovedoras como la muerte de Rue y críticas por tramas inconclusas.

La serie de HBO Max ha llegado a su fin después de tres temporadas, y su conclusión ha generado opiniones divididas entre los seguidores. Se anticipaba que cerrar la historia sería una tarea complicada, dejando a muchos espectadores con deseos de saber más.

Uno de los momentos que millones de fans esperaban era la breve aparición de Fez, personaje interpretado por el fallecido actor Angus Cloud. Otro instante de gran impacto fue la aparición de la madre de Rue. Inicialmente, parece que se produce un reencuentro, pero luego se descubre que se trata de una alucinación de la joven. Así, Rue fallece de una sobredosis imaginando sus últimos momentos junto a su madre.

Esta escena conmovió profundamente al público.

"Este final me destrozó por completo", comentó una seguidora en la red social X. La idea de que Rue estuvo muerta por la sobredosis todo el tiempo y que esa escena con su madre resultó ser una última despedida imaginada antes de su partida... sí, este desenlace me quebró. Cassie se acerca para abrazar a Maddy y esta lo acepta.

"Cassie y Maddy conectando por traumas y Maddy dándole un besito en la cabeza a Cassie, aw mis chicas", y "fue sanador", y "todo lo que tienen es la una a la otra", son algunas de las opiniones de los fans. "Euforia terminando con Rue apareciendo ante Ali una última vez, sonriendo porque finalmente está bien... llévenme de aquí", comentó un fan sobre la última escena de la serie, que muestra a Ali en la casa donde Rue se refugió en el primer episodio de la temporada.

Otro espectador afirmó que esa escena "fue la forma perfecta de cerrar el programa", después de que minutos antes se mostrara a Ali cobrando venganza contra Alamo. Sobre Alamo, pocos esperaban ver su muerte y la traición de Bishop, un detalle que sin duda se convertirá en uno de los temas más debatidos, ya que nadie anticipó una traición entre ellos.

A pesar de los "huecos" narrativos, este desarrollo fue bien recibido por muchos fans, pues Alamo es en gran medida responsable de lo que le ocurrió a Rue y mantenía en problemas a Cassie y Maddy, dos de los personajes más populares de la serie. Pero también hubo críticas hacia el final, ya que varios seguidores señalaron que la historia dejó varios cabos sueltos, como el desenlace de la trama de Magick (personaje interpretado por Rosalía) o una revelación sobre qué sucedió con Angel.

De este modo, no faltaron opiniones de quienes consideraron que se trató de un final apresurado o que esperaban cierres más definitivos para los personajes que aparecieron en la temporada. En otro orden de cosas, se informa que Nicolas Cage no volverá a someterse a cambios físicos extremos para sus películas debido a este motivo





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