Final de la UEFA Champions League 2025-26: París Saint-Germain vs Arsenal

La Final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará este sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría. París Saint-Germain, actual campeón de la Champions, se medirá al Arsenal de la Premier League de Inglaterra. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports, HBO Max y Fox.

Este sábado 30 de mayo se jugará la Final de la UEFA Champions League 2025-26. La Puskás Aréna de Budapest , Hungría , será la sede del partido entre París Saint-Germain , actual campeón de la Champions, contra el Arsenal de la Premier League de Inglaterra.

Tras varias semanas de espera, los dirigidos por Luis Enrique se medirán a los pupilos de Mikel Arteta por la preciada "Orejona". El PSG busca su segunda Champions de manera consecutiva, mientras que el Arsenal espera sumar a sus vitrinas su primer campeonato de Europa. Los equipos se preparan para la Final El actual campeón de la Champions y el Arsenal reconocen la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, sede de la Final.

París Saint-Germain y Arsenal anuncian a sus equipos titulares para la Final de la Champions League: Kai Havertz adelanta al Arsenal con gol al minuto 5. El partido entre el actual campeón de la Ligue One de Francia y el actual campeón de la Premier League de Inglaterra será transmitido completamente en vivo por TNT Sports, HBO Max y Fox.

Dónde y a qué hora ver la Final de la Champions Este sábado, 30 de mayo, la Final de la UEFA Champions League 2025-26 inicia en punto de las 10:00 horas cuando el PSG, actual campeón de Europa, se mida al Arsenal de Mikel Arteta. El partido se jugará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

En vivo 10:09 Hrs Arsenal pega primero Kai Havertz lo volvió a hacer y puso a su equipo adelante en Budapest sobre los Parisinos. uD83DuDD25 uD83CuDDEBuD83CuDDF7 @PSG_inside 0-1 @Arsenal uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F uD83DuDCF2 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTwdTC uD83DuDCFA @TNTLA#UCLFinal | #BenditaChampions | #TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/BsXwNQhhPV - TNT Sports México (@tntsportsmex) May 30, 2026 09:40 Hrs Los equipos se preparan para la Final El actual campeón de la Champions y el Arsenal reconocen la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, sede de la Final.

View this post on Instagram 09:13 Hrs Listas las alineaciones para la Final PSG vs Arsenal París Saint-Germain y Arsenal anuncian a sus equipos titulares para la Final de la Champions League: View this post on Instagram View this post on Instagram 08:12 Hrs Dónde y a qué hora ver la Final de la Champions Este sábado, 30 de mayo, la Final de la UEFA Champions League 2025-26 inicia en punto de las 10:00 horas cuando el PSG, actual campeón de Europa, se mida al Arsenal de Mikel Arteta. El partido se jugará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El partido entre el actual campeón de la Ligue One de Francia y el actual campeón de la Premier League de Inglaterra será transmitido completamente en vivo por TNT Sports, HBO Max y Fox. View this post on Instagra





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