Final del Clausura 2026: Un duelo épico y los últimos éxitos de la Liga de Expansión MX

La gran final del Clausura 2026 promete ser un duelo de titanes, con equipos que buscan coronarse como campeones. Mientras tanto, en la Liga de Expansión MX, equipos como el Tapatío de Guadalajara y los Leones Negros han dejado su huella en el torneo.

El fútbol mexicano vive un momento de máxima emoción con la llegada de la gran final del Clausura 2026 , donde dos equipos buscan coronarse como campeones.

El encuentro promete ser un duelo de titanes, con un equipo que llega con la posibilidad de cobrar revancha deportiva ante un rival que le ha competido de cerca en instancias importantes. Los Alteños cerrarán la eliminatoria en casa después de haber sido el equipo más sólido del certamen, mientras que su oponente buscará confirmar su peso en la categoría y mantenerse como uno de los clubes más fuertes de la liga.

El camino de ambos equipos a la final tuvo cierres distintos, con momentos de tensión y emoción que han marcado el torneo. En la semifinal, el marcador global terminó igualado, pero su mejor posición en la tabla le dio el boleto a la disputa por el campeonato. Por su parte, el otro finalista logró imponerse después de ganar el primer partido y empatar en la vuelta para imponerse en el marcador global.

La serie promete intensidad desde el primer minuto, pues cualquier ventaja en la ida podría ser determinante para llegar con margen al juego definitivo. Ambos equipos buscarán dar el golpe desde el primer capítulo, en un partido que promete ser histórico. Mientras tanto, en la Liga de Expansión MX, el Tapatío de Guadalajara se proclamó campeón de campeones tras derrotar por marcador de 2-1 a los Leones Negros de la UdeG, en un partido lleno de emociones y jugadas destacadas.

Los Leones Negros, por su parte, se coronaron campeones en el torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión, al derrotar en penales al equipo de la Jaiba Brava en el Estadio Jalisco. En otro partido emocionante, el Club Atlético Morelia derrotó 3-2 al Atlante en los cuartos de final del Clausura 2025, dando la sorpresa en un encuentro lleno de alaridos y jugadas espectaculares.

Por otro lado, los Alebrijes de Oaxaca empataron a dos anotaciones con Atlético La Paz en la Jornada 13 de la Liga de Expansión, en un partido lleno de emociones y errores que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos





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