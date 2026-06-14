Final Fantasy VII Revelation dará a Vincent Valentine el protagonismo que merece

El director Naoki Hamaguchi confirma que el personaje tendrá un papel más importante en la conclusión de la trilogía Remake, integrando elementos de la Compilation of Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Revelation, la esperada conclusión de la trilogía Remake , promete finalmente darle a Vincent Valentine el protagonismo que los fans han anhelado desde el juego original de 1997.

En una entrevista reciente con Level Up, el director Naoki Hamaguchi reveló que el misterioso pistolero tendrá un papel mucho más relevante en la narrativa, integrando elementos de la vasta Compilation of Final Fantasy VII que nunca antes se habían explorado en profundidad dentro de la historia principal. Vincent, que era un personaje opcional en el clásico de PlayStation, a menudo quedaba relegado a un segundo plano en los eventos clave.

Sin embargo, con esta nueva entrega, Square Enix busca corregir esa omisión y ofrecer a los seguidores una experiencia más completa y satisfactoria. Hamaguchi explicó que desde el inicio del proyecto, el equipo de desarrollo no quería simplemente volver a contar la historia original de Final Fantasy VII.

En lugar de eso, aspiraban a incorporar elementos de los diversos títulos que conforman la Compilation of Final Fantasy VII, como Crisis Core, Dirge of Cerberus y Before Crisis, y reinterpretarlos dentro de esta nueva versión de la historia. Aunque evitó dar detalles concretos para no generar spoilers, confirmó que los fans de Vincent notarán numerosas referencias y momentos familiares relacionados con su pasado, especialmente aquellos que han seguido su historia a través de otros juegos y medios.

Esto sugiere que Revelation no solo cerrará la trama iniciada en Remake y Rebirth, sino que también servirá como una culminación de más de dos décadas de narrativa expandida. La importancia de Vincent en el universo de Final Fantasy VII ha sido evidente para los seguidores más acérrimos, pero su participación en la historia principal siempre fue limitada.

En el juego original, su trasfondo estaba vinculado a Lucrecia Crescent, el profesor Hojo y la creación de Sephiroth, pero estos elementos apenas se mencionaban si el jugador no lo reclutaba. Con Revelation, se espera que estos lazos sean explorados a fondo, dando a Vincent una motivación más clara y un arco narrativo que lo conecte directamente con los eventos centrales.

Hamaguchi insinuó que los nuevos elementos no solo harán justicia al personaje, sino que también enriquecerán la trama general, ofreciendo una perspectiva fresca a la historia ya conocida. Además, el director destacó que el equipo ha trabajado para asegurar que todos los personajes tengan un momento para brillar en esta entrega final. Vincent, siendo uno de los favoritos de los fans, ha recibido una atención especial.

Aunque no se revelaron detalles específicos, se mencionó que habrá escenas inéditas y posiblemente nuevas mecánicas de juego asociadas a sus habilidades únicas, como su capacidad de transformarse en monstruos. Esto podría traducirse en un combate más variado y en una integración más profunda de su historia personal dentro del viaje de Cloud y sus compañeros.

Por último, se confirmó que Final Fantasy VII Revelation estará disponible en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, con un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas, algo que no ocurrió con los títulos anteriores de la trilogía. Esta decisión refleja la ambición de Square Enix de llegar a la mayor audiencia posible y ofrecer una experiencia unificada.

Mientras tanto, los fans deberán esperar con paciencia, pero las declaraciones de Hamaguchi dejan claro que Vincent Valentine finalmente obtendrá el reconocimiento que merece en este épico cierre





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