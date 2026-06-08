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Finales de la NBA: Knicks vs Spurs en Nueva York bajo máximo operativo de seguridad y visita de Trump

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Finales de la NBA: Knicks vs Spurs en Nueva York bajo máximo operativo de seguridad y visita de Trump
KnicksFinales NBASpurs
📆6/8/2026 11:36 PM
📰Univision
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Los Knicks regresan a casa con ventaja 2-0 en las Finales de la NBA. La ciudad despliega un histórico blindaje policial tras un ataque en Penn Station y con la visita confirmada de Donald Trump, añadiendo tensión política al clásico deportivo.

Los Knicks de Nueva York regresan a casa para albergar un partido de las Finales de la NBA, ostentando una ventaja de 2-0 frente a los Spurs de San Antonio.

La ciudad se encuentra en un estado de gran expectación, ya que el equipo neoyorquino no había alcanzado esta instancia en décadas. La pasión por el baloncesto se mezcla ahora con un ambiente de seguridad reforzada, luego de un reciente incidente en Penn Station que ha llevado a las autoridades a desplegar un operativo sin precedentes para proteger a los aficionados, a los jugadores y a los visitantes.

A esta situación se suma la confirmación de la visita del expresidente Donald Trump al Madison Square Garden para presenciar el tercer encuentro de la serie, un hecho que ha añadido una capa de tensión política y mediática al evento deportivo. La combinación de la euforia por el regreso de los Knicks a las finales y la expectativa generada por la presencia de una figura tan polarizadora como Trump ha convertido a la ciudad en el centro de atención nacional.

Miles de aficionados han inundado las calles alrededor del mítico estadio, ondeando camisetas naranjas y azules, mientras el cuerpo policial de Nueva York, en colaboración con el Servicio Secreto, ha establecido un cerco de seguridad que incluye barricadas, detectores de metales adicionales y patrullas motorizadas en todas las entradas. Este nivel de protección responde tanto al ataque reciente en la estación de tren, que dejó varios heridos, como a los posibles disturbios que puedan generarse por la confluencia de multitudes enardecidas y la visita del magnate.

Los expertos en seguridad han calificado el operativo como "histórico" en comparación con cualquier otro evento deportivo reciente en la Gran Manzana. Por otro lado, dentro del ámbito deportivo, los Knicks buscan mantener su racha impecable y coronarse campeones tras más de medio siglo de sequía. Jugadores como Jalen Brunson y Julius Randle han emergido como figuras clave, mientras el entrenador Tom Thibodeau ha logrado cohesionar al equipo con una defensa férrea.

En San Antonio, los Spurs, liderados por el joven prodigio Victor Wembanyama, intentarán remontar la serie en un escenario que se antoja hostil. La presión sobre los Knicks es enorme, pero la energía del público local podría ser el factor decisivo. En las calles, los aficionados más veteranos recuerdan las últimas finales de los Knicks en 1973, cuando ganaron su segundo campeonato, y la emoción collective se palpa en cada rincón.

La venta de mercancía oficial ha batido récords, y los bares y restaurantes de la zona reportan reservas completas para los días de juego. En resumen, Nueva York vive una fusión única de deporte, seguridad y política que amplifica la atención sobre este tercer partido de las Finales de la NBA, un evento que marcará un precedente en la historia de la ciudad

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