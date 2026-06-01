Financiamiento automotriz alcanza récord de 75.5% en México durante primer cuatrimestre de 2026

La penetración del financiamiento en la venta minorista de vehículos ligeros en México alcanzó un récord de 75.5% en el primer cuatrimestre de 2026, superando la meta del 70%. El informe de AMDA, Jato y Urban Science destaca la preferencia por plazos de 60 meses y el posible ascenso de las pickups sobre los autos compactos.

En los primeros cuatro meses del año, la comercialización minorista de vehículos ligeros en México alcanzó una penetración del financiamiento del 75.5% del mercado, según el reporte conjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ( AMDA ), Jato y Urban Science .

Este índice récord supera el objetivo ideal del 70% que la industria se había trazado, y marca una sólida tendencia de recuperación en el financiamiento automotriz. Al excluir las ventas por flotillas y centrarse exclusivamente en el mercado de menudeo, el panorama se torna optimista, apuntando hacia un nuevo objetivo estratégico del 80% de penetración en el mediano plazo.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, anticipó que para el cierre de 2026, las armadoras y sus financieras de marca mantendrán una estrategia comercial sumamente agresiva, lo que mantendrá al alza el crédito. El reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros, difundido por la AMDA con la colaboración de Jato y Urban Science, reveló que las ventas de autos a través del financiamiento (sin considerar flotillas) aumentaron 2.7 puntos porcentuales durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto a igual periodo de 2025, cuando se ubicaban en 72.8%.

Esto refleja una clara preferencia de los consumidores por el crédito para adquirir un vehículo. Los datos muestran que los compradores siguen eligiendo mayoritariamente los plazos de 60 meses (cinco años) en la mayoría de los segmentos, con la excepción de los segmentos de lujo y deportivos, donde el plazo más utilizado es de 36 meses (tres años).

Luis Brizuela, director de Jato, explicó que el dominio de los 60 meses demuestra cómo los consumidores mexicanos buscan adaptar sus mensualidades ante la oferta comercial actual. En el segmento de autos subcompactos, el plazo de 60 meses es el líder indiscutible, con una participación del 39% en abril, aunque ha registrado una ligera caída gradual desde enero, cuando se ubicaba en 43%.

Este terreno perdido fue absorbido por el plazo de 72 meses, lo que confirma un desplazamiento de los consumidores hacia financiamientos de un año más largo para aligerar la carga mensual. Eric Ramírez, director de Urban Science, destacó que uno de los cambios de tendencia más disruptivos monitoreados en este reporte es la posibilidad real de que el segmento de pickups supere en popularidad al de autos compactos en el corto plazo.

Esta tendencia, impulsada por la versatilidad y la preferencia de los consumidores por vehículos de mayor utilidad, podría reconfigurar el mercado automotriz mexicano. En cuanto a las tasas de interés, el reporte indicó que se mantienen estables, con un promedio ponderado en torno al 10.5% anual para créditos a 60 meses en el segmento de autos compactos. Las financieras de marca siguen ofreciendo incentivos y promociones agresivas para mantener la demanda, especialmente en modelos de alta rotación.

El contexto macroeconómico, con una inflación controlada y una política monetaria estable, ha favorecido la confianza del consumidor. Sin embargo, los especialistas advierten que el crecimiento del financiamiento podría enfrentar desafíos si la economía global se deteriora o si las tasas de interés suben más de lo esperado. Por ahora, la tendencia es positiva y el mercado mexicano se encamina a un nuevo récord en penetración de financiamiento automotriz para el cierre de 2026





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Financiamiento Automotriz México AMDA Jato Urban Science

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México conquista la Copa de Naciones de salto ecuestre en Roma 2026El equipo mexicano de salto ecuestre, integrado por jinetes de la SEDENA, se corona campeón de la Copa de Naciones 2026 en el Concurso Internacional de Piazza di Siena, Italia, tras vencer en un desempate dramático a Alemania y evocar la histórica tradición del país en el deporte.

Read more »

México se enfrenta a Australia en amistoso de preparación para el Mundial 2026La Selección Mexicana jugará contra Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, en un encuentro que servirá de último ensayo antes del Mundial 2026, con la transmisión en Canal 5, TUDN y Azteca Deportes.

Read more »

DPR IAN confirma show GRATIS en México como parte de las celebraciones del Mundial 2026El cantante DPR IAN se presentará en el FIFA Fan Festival en Nuevo León, en el que fue presentado como artista sorpresa

Read more »

Quién estará en 'La Casa de los Famosos México' 2026Los rumores sobre los participantes de la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México' siguen generando conversación en redes sociales. Aunque la producción no ha confirmado los nombres, algunas cuentas especializadas en noticias de espectáculos han lanzado nuevos nombres que se supone son participantes oficiales.

Read more »