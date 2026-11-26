David Fincher explica que la IA en 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' optimiza la edición y la sincronización labial, priorizando el resultado visual sobre las preocupaciones éticas del público.

David Fincher ha respondido a las críticas sobre el uso de inteligencia artificial en su nuevo trabajo, titulado The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Esta producción cuenta con Brad Pitt como protagonista y un guion de Quentin Tarantino. Tras las primeras proyecciones, varios críticos detectaron imágenes sospechosas. Fincher considera que este escándalo es una guerra cultural.

El realizador declaró que nunca antes había visto tanto interés en las herramientas técnicas. Sostiene que la discusión desvía la atención del trabajo cinematográfico. Para Fincher, las decisiones responden a necesidades de cada producción. Existe un presupuesto limitado y escenas que deben mostrarse.

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Justificación técnica y libertad creativa

Fincher explicó que a veces prefiere la actuación visual de una toma. También valora la lectura del diálogo de otra secuencia. La IA permitió sincronizar los labios del intérprete con el audio elegido. Esto ofrece libertad durante el proceso de montaje. No se trata de esculpir en mármol, sino de trabajar con plastilina.

El cineasta asegura que puede elegir qué luce mejor a la vista. También puede seleccionar qué suena mejor al oído. No necesita preocuparse por cómo lograrlo inicialmente. Siempre encontrarán la manera técnica adecuada. Esta flexibilidad es clave para la resolución visual y sonora.

Eficiencia en la postproducción y diálogos

Los actores pasaron entre cuatro y cinco días regrabando diálogos. Fincher calcula que solo el 5% requirió reemplazo tradicional. Este método conocido como ADR se usa para ajustar audio. El resto de las correcciones se atribuye a la inteligencia artificial. También reconoció que un par de planos necesitaban ajustes. Estos cambios son necesarios antes del estreno en streaming.

Fincher es conocido por exigir numerosas repeticiones en los set. Considera que la IA ayuda a corregir problemas técnicos. Esto evita obligar a los actores a repetir una escena completa. La propuesta mantiene el trabajo de los decoradores y vestuaristas. También preserva el trabajo de quienes iluminan y actúan.

Impacto en la industria y el futuro del cine

El director afirmó que el cine seguirá basándose en seres humanos reales. Incluso los gestos cotidianos de los intérpretes son la base. Fincher rechazó la nostalgia por formatos antiguos. Considera que el cine es una disciplina aún joven. Tiene muchas posibilidades que explorar actualmente.

Fincher comparó esta situación con una guerra de culturas. Dijo que el público muestra interés excesivo por las herramientas. Sostiene que esto distrae del arte final. Su enfoque prioriza el resultado sobre los métodos. La tecnología se usa para resolver problemas concretos. El cine debe evolucionar sin restricciones históricas.