Firma histórica del STC Metro mejora condiciones laborales y fortalece mantenimiento de trenes

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, Fernando Espino Arévalo, firmaron un convenio que reconoce mejoras salariales, compactación de plazas y condiciones laborales para los trabajadores, además de fortalecer el mantenimiento de instalaciones y trenes. Este acuerdo, respaldado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, busca elevar los estándares de operación de las 12 Líneas de la Red, beneficiando a usuarios y trabajadores por igual.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y Fernando Espino Arévalo, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, firmaron un convenio histórico que beneficia a los trabajadores del organismo con mejoras salariales, compactación de plazas y condiciones laborales más dignas en los espacios de trabajo.

Además, el acuerdo fortalece la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de instalaciones fijas y trenes, reafirmando el compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la dirección general y la base trabajadora para elevar los estándares de operación de las 12 Líneas de la Red. Rubalcava Suárez destacó que este convenio, resultado de un diálogo abierto entre empresa, trabajadores y Gobierno de la Ciudad, permitirá un Metro más eficiente y mejor estructurado, beneficiando directamente a los usuarios.

El titular del Metro resaltó la colaboración constante de la jefa de Gobierno con los trabajadores a través de su dirigente, Fernando Espino Arévalo, así como el apoyo del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, y del titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. También reconoció la participación clave de los técnicos especializados del Metro en las mesas de trabajo donde se definen las compras prioritarias para el mantenimiento de trenes y vías.

Por su parte, Fernando Espino Arévalo, presidente del SNTSTC, agradeció a la jefa de Gobierno por su confianza y respaldo en la firma del convenio, comprometiéndose a que los trabajadores aportarían todo su esfuerzo, experiencia y conocimiento para mejorar el servicio. Este acuerdo no solo representa un avance en las condiciones laborales, sino también un paso significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema de transporte público en la Ciudad de México, consolidando la colaboración entre autoridades, trabajadores y usuarios para un servicio de mayor calidad





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