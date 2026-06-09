Firmado convenio entre municipios de la Ruta del Tequila y el CRT para impulsar turismo y competitividad

Los ocho municipios que conforman la Ruta del Tequila y el Consejo Regulador del Tequila suscribieron un acuerdo de colaboración para fortalecer la promoción turística, la capacitación de servicios y la sostenibilidad del destino cultural. El convenio busca mejorar la experiencia del visitante, certificar guías y combatir prácticas que afecten la autenticidad del tequila, aprovechando el crecimiento histórico en la afluencia turística de la región.

Los ocho municipios que integran el corredor turístico firmaron un convenio con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para fortalecer la promoción turística, la capacitación y la competitividad regional.

Este acuerdo, suscrito por los presidentes municipales y el CRT, tiene como objetivo consolidar la competitividad, promoción y sostenibilidad de uno de los destinos culturales más importantes de México. Representa una nueva etapa de coordinación entre autoridades locales y el organismo encargado de proteger y promover la industria tequilera, enfocándose en mejorar la capacitación de prestadores de servicios, la experiencia turística, la certificación de guías, la calidad de los establecimientos y el combate a prácticas que afectan la autenticidad del tequila.

El CRT, como ejecutor del acuerdo, busca impulsar acciones conjuntas con actores públicos y privados para preservar el patrimonio vinculado al Paisaje Agavero. El convenio abarca los municipios de El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán. La Ruta del Tequila, que incluye estos ocho municipios, se ha consolidado como un caso exitoso de turismo cultural y desarrollo regional en México.

Según el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, el proyecto integra patrimonio, actividad productiva y turismo en torno al tequila, símbolo representativo del país. A lo largo de dos décadas, la región ha pasado de recibir unos 60,000 visitantes anuales a superar el millón de turistas por año, un crecimiento atribuido a la articulación entre empresas, gobiernos y sociedad civil.

El alcalde de El Arenal, Gildardo Partida, destacó que esta transformación ha generado empleos, atraído inversiones, profesionalizado servicios y fortalecido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), además de conservar el patrimonio cultural agavero. Entre las acciones concretas del nuevo convenio se incluyen programas de capacitación para guías turísticos y prestadores de servicios, con el fin de homologar y certificar la información histórica, cultural y productiva que se brinda a los visitantes.

También se reforzará la vigilancia contra la comercialización de bebidas que incumplen las regulaciones de la industria tequilera. Como parte de la estrategia, el CRT impulsa el Distintivo TT (Tequila Turístico), un reconocimiento otorgado a establecimientos de hospedaje, restaurantes, fábricas de tequila, artesanos y otros negocios que cumplen estándares de calidad en la Ruta del Tequila. Hasta 2026, más de 111 prestadores han participado en procesos de profesionalización y el distintivo ha sido otorgado a más de 160 empresas.

Ante el aumento esperado en la llegada de visitantes a Jalisco, las autoridades consideran que la región tiene una oportunidad histórica para ampliar su posicionamiento internacional, con proyecciones de alcanzar hasta dos millones de turistas anuales





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ruta Del Tequila Consejo Regulador Del Tequila Jalisco Turismo Cultural Certificación De Servicios Distintivo TT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Promueven convivencia y activación física con la ruta recreativa “Xalapa se Mueve”Este domingo la vialidad en el centro de la ciudad se mantuvo cerrada, con motivo de la ruta recreativa “Xalapa se Mueve”, así como diversas actividades recreativas para las familias xalapeñas. Con la finalidad de bri...

Read more »

Ruta mexicana por una política de estado en materia de ciencia ¿Llegamos al límite?La larga historia del país para construir una política científica e instituciones capaces de promover el desarrollo nacional ha encontrado, en la actual coyuntura, un periodo de estancamiento.

Read more »

Anuncia Sheinbaum inversión en nueva ruta del Istmo tras gasto de 18 mil mdpTras gastar 18 mil mdp en el Tren Interoceánico y no arreglar vías, Sheinbaum anuncia que cambiarán el trazo luego de fatal descarrilamiento

Read more »

Acompañarán Consejo Nacional y estatal de Morena ruta legal contra elección en CoahuilaDirigentes del partido denunciaron presuntas irregularidades, compra de votos e intimidación electoral durante la jornada del 7 de junio

Read more »