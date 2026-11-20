La organización FISAC intensifica la seguridad vial en la Ciudad de México con su campaña Te lo pedimos todos, enfocada en reducir muertes por alcohol y motocicletas en 2025.

La ciudad de México enfrenta una crisis de seguridad vial donde las motocicletas dominan las estadísticas de mortalidad. Durante el año 2025, la Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que 208 de las 424 víctimas mortales eran conductores de este vehículo. Esto representa un 49.1 por ciento del total de fallecimientos registrados, una cifra alarmante que ha motivado a la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) a actuar con urgencia.

CIFRAS ALARMANTES DE FALLECIMIENTOS POR ALCOHOL

La Fundación de Investigaciones Sociales amplió su campaña de seguridad vial titulada Te lo pedimos todos para incluir específicamente a los conductores de motocicletas. El mensaje central es claro: Si manejas o ruedas, no tomes. Esta iniciativa busca erradicar la normalización social de combinar el consumo de alcohol con el manejo de vehículos de dos ruedas.

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Jessica Paredes, directora general de la FISAC, advierte que asumir riesgos bajo los efectos del alcohol no es un acto de valentía. La directiva enfatiza que la verdadera valentía reside en tomar decisiones responsables para proteger la salud propia y la de los demás, rechazando la cultura que celebra la imprudencia vial.

EXPANSIÓN DEL PARQUE VEHICULAR Y RIESGOS SANITARIOS

La proliferación de motos en las calles es un factor determinante en esta crisis de salud pública. Al cierre de 2025, México contaba con 10.5 millones de motocicletas en circulación, lo que equivale a casi una de cada seis unidades del parque vehicular nacional. Según datos de la fundación, este segmento ha experimentado un crecimiento superior al 300 por ciento en la última década.

Este aumento exponencial ha saturado los sistemas de emergencia. Pitichi Rivadeneyra, representante de la Cruz Roja, indicó que más del 60 por ciento de los accidentes atendidos en hospitales de la capital involucran motocicletas. La institución considera prioritario reforzar las acciones de prevención ante la alta demanda de atención por estos siniestros.

Los datos hospitalarios corroboran la magnitud del problema. Anayeli Altamirano Hernández, titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), reportó que seis de cada diez ingresos hospitalarios por siniestros viales corresponden a conductores de este medio de transporte. La dependencia señala que los incidentes con alcoholemia confirmada aumentaron más de 156 por ciento.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SEGURIDAD EN CARRETERA

La Campaña Te lo pedimos todos también busca cambiar la percepción sobre el uso recreativo de las motos en vía pública. Nicole Zanco, piloto y embajadora de la iniciativa, destaca las diferencias abismales entre un circuito profesional y la calle. En las pistas existen condiciones controladas, señalización adecuada y equipo especializado que no están disponibles en el tráfico cotidiano.

Abraham García, otro piloto embajador, reafirma que la velocidad no debe ser el objetivo principal al conducir. Este experto en motociclismo desde los cuatro años exhorta a los trabajadores que dependen de la moto para su sustento a priorizar su vida sobre la puntualidad. Advierte que no vale la pena arriesgar el futuro por llegar unos minutos antes o realizar un viaje adicional.

Las autoridades proyeccionan que para 2027 se incorporen dos millones de motocicletas más al parque vehicular. Con esta tendencia y la proyección del INEGI sobre accidentes, la campaña instaura una urgencia sin precedentes para educar a la población y reducir los graves riesgos que afectan a la ciudadanía.